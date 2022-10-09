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07:00:02東華

公告本公司名稱由「東華合纖股份有限公司」 更名為「東華龍股份有限公司」， 公告期間：111年10月06日至112年01月05日。

07:00:02雋揚

公告本公司名稱由「中和羊毛工業股份有限公司」 更名為「雋揚國際股份有限公司」 公告期間:111年7月15日至111年10月14日

07:00:02立益物流

公告本公司名稱由「立益紡織股份有限公司」更名為「立益 物流開發股份有限公司」相關事宜 公告期間:111年7月11日至111年10月10日

07:00:02樂事綠能

公告本公司名稱由「樂士股份有限公司」更名為 「樂事綠能科技股份有限公司」, 公告期間:111年07月15日至111年10月14日。

07:00:02艾姆勒

公告本公司名稱由「艾姆勒車電股份有限公司」更名為 「艾姆勒科技股份有限公司」，公告期間：111年7月13日 至111年10月12日。

07:00:02瑞築

公告本公司名稱由「凌泰科技股份有限公司」更名為 「瑞築建設 股份有限公司」，公告期間：111年08月16日至111年11月15日。

07:00:02康呈

公告本公司名稱由『康呈生醫科技股份有限公司』 更名為『康呈科技股份有限公司』 公告期間：111年07月11日至111年10月10日。

07:00:02華旭矽材

公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。

23:17:12聯德控股-KY

公告本公司111年9月份自結合併營收情形

21:34:10揚明光

代子公司蘇州揚明光學有限公司公告累計取得理財產品 達應行公告標準

本資料由　 (上市公司) 1418 東華　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「東華合纖股份有限公司」 更名為「東華龍股份有限公司」， 公告期間：111年10月06日至112年01月05日。
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 葉燕玲 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)23967768
符合條款 第 51 款 事實發生日 111/10/06
說明 
1.事實發生日：民國111年10月06日

2.公司名稱：東華龍股份有限公司(原名：東華合纖股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年10月06日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101187720號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月27日

(4)變更前公司名稱：東華合纖股份有限公司

(5)變更後公司名稱：東華龍股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：東華

(7)變更後公司簡稱：東華

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司簡稱仍為「東華」，股票代號仍為「1418」。

(2)本公司英文名稱變更為：「TongHwa
Corporation」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。


(4)依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個月。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「中和羊毛工業股份有限公司」 更名為「雋揚國際股份有限公司」 公告期間:111年7月15日至111年10月14日
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 羅健彰 發言人職稱 財務會計部經理 發言人電話 (02)27566777
符合條款 第 51 款 事實發生日 111/07/15
說明 
1.事實發生日：民國111年07月15日

2.公司名稱：雋揚國際股份有限公司(原名：中和羊毛工業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月15日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101127570號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月23日

(4)變更前公司名稱：中和羊毛工業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：雋揚國際股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：中和

(7)變更後公司簡稱：雋揚

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國111年07月15日取得經濟部變更登記核准函(發文日期為民國111年07月12日)，




依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個月。

(2)本公司股票代碼未變動，仍為1439。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「立益紡織股份有限公司」更名為「立益 物流開發股份有限公司」相關事宜 公告期間:111年7月11日至111年10月10日
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 蘇東榮 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)25598230
符合條款 第 51 款 事實發生日 111/07/11
說明 
1.事實發生日：民國111年07月11日

2.公司名稱：立益物流開發股份有限公司(原名：立益紡織股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101117720號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月15日

(4)變更前公司名稱：立益紡織股份有限公司

(5)變更後公司名稱：立益物流開發股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：立益

(7)變更後公司簡稱：立益物流

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號仍為「1443」不變，英文名稱與簡稱維持不變。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國111年07月11日收到經濟部變更登記核淮函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上市公司) 1529 樂事綠能　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「樂士股份有限公司」更名為 「樂事綠能科技股份有限公司」, 公告期間:111年07月15日至111年10月14日。
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 陳介仁 發言人職稱 董事長 發言人電話 (06)221-7189
符合條款 第 51 款 事實發生日 111/07/14
說明 
1.事實發生日：民國111年07月14日

2.公司名稱：樂事綠能科技股份有限公司(原名：樂士股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月14日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101126070號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月21日

(4)變更前公司名稱：樂士股份有限公司

(5)變更後公司名稱：樂事綠能科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：樂士

(7)變更後公司簡稱：樂事綠能

6.因應措施：依相關規定辦理後續事宜

7.其他應敘明事項：(1)本公司於111年07月15日取得經濟部商業司變更登記核准函。

(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，連續公告3個月。

(3)本公司股票代號未變動,仍為「1529」，本公司股票簡稱預計變動為「樂事綠能」。

(4)有關本公司更名暨減資全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上市公司) 2241 艾姆勒　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「艾姆勒車電股份有限公司」更名為 「艾姆勒科技股份有限公司」，公告期間：111年7月13日 至111年10月12日。
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 林明海 發言人職稱 發言人 發言人電話 2602-6787
符合條款 第 51 款 事實發生日 111/07/13
說明 
1.事實發生日：民國111年07月13日

2.公司名稱：艾姆勒科技股份有限公司(原名：艾姆勒車電股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月13日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101130080號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年05月26日

(4)變更前公司名稱：艾姆勒車電股份有限公司

(5)變更後公司名稱：艾姆勒科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：艾姆勒

(7)變更後公司簡稱：艾姆勒

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國111年7月13日取得經濟部變更登記核准函(發文日期為民國111年7月11日)，依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個月。

(2)本公司股票代號未變動，仍為「2241」；本公司簡稱未變動，仍為「艾姆勒」。

(3)本公司英文名稱未變動，仍為「Amulaire
Thermal
Technology,
Inc」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上櫃公司) 6198 瑞築　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「凌泰科技股份有限公司」更名為 「瑞築建設 股份有限公司」，公告期間：111年08月16日至111年11月15日。
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 邱采欣 發言人職稱 財務經理 發言人電話 (02)8752-3988#110
符合條款 第 53 款 事實發生日 111/08/15
說明 
1.事實發生日：民國111年08月15日

2.公司名稱：瑞築建設股份有限公司(原名：凌泰科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年08月15日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11150795420號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月29日

(4)變更前公司名稱：凌泰科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：瑞築建設股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：凌泰

(7)變更後公司簡稱：瑞築

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動仍為「6198」。

(2)本公司英文名稱變更為「Rich
Circle
Development
Co.,
Ltd.」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券基準日等相關事宜已於111年8月9日經董事會決議通過並發布重大訊息公告。

(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

(5)本公司於民國111年8月16日領取經濟部變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上櫃公司) 6236 康呈　公司提供

主旨：公告本公司名稱由『康呈生醫科技股份有限公司』 更名為『康呈科技股份有限公司』 公告期間：111年07月11日至111年10月10日。
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 周建君 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23281939
符合條款 第 53 款 事實發生日 111/07/07
說明 
1.事實發生日：民國111年07月07日

2.公司名稱：康呈科技股份有限公司(原名：康呈生醫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月07日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11150647600號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月24日

(4)變更前公司名稱：康呈生醫科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：康呈科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：康呈

(7)變更後公司簡稱：康呈

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司名稱由「康呈生醫科技股份有限公司」，變更為




「康呈科技股份有限公司」。


(2)股票簡稱原名為「康呈」並無變更，股票代號仍為「6236」。


(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。


(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務





規則第九條之一規定，連續公告三個月。


(5)本公司於民國111年07月11日收到台北市政府變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (興櫃公司) 6682 華旭矽材　公司提供

主旨：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
序號 1 發言日期 111/10/09 發言時間 07:00:02
發言人 黃文瑞 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5985188
符合條款 第 43 款 事實發生日 111/07/11
說明 
1.事實發生日：民國111年07月11日

2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日

(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司

(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料

(7)變更後公司簡稱：華旭矽材

6.因應措施：無。

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。

(2)本公司英文名稱變動為「Hua
Hsu
Silicon
Materials
Co.,
Ltd.」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。

(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」




第二十七條規定，連續公告三個月。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

主旨：公告本公司111年9月份自結合併營收情形
序號 1 發言日期 111/10/08 發言時間 23:17:12
發言人 黃群翔 發言人職稱 財務經理 發言人電話 02-8684-1618分機374
符合條款 第 51 款 事實發生日 111/10/08
說明 
1.事實發生日:111/10/08
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年9月份自結合併營收情形


(1)
9月合併自結營收:新台幣430,023仟元，較去年同期增加6.35%。


(2)
1-9月累計營收數為新台幣4,828,749仟元，較去年同期減少0.99%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本資料由　 (上市公司) 3504 揚明光　公司提供

主旨：代子公司蘇州揚明光學有限公司公告累計取得理財產品 達應行公告標準
序號 1 發言日期 111/10/08 發言時間 21:34:10
發言人 張雅容 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)6206789
符合條款 第 20 款 事實發生日 111/10/08
說明 
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

昆山農商銀行結構性存款YEP20221292/YEP20221293；理財產品

2.事實發生日:111/10/8~111/10/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣40,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清;無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

人民幣70,000,000元(其中昆山揚明光學有限公司人民幣30,000,000元、
蘇州揚明光學有限公司人民幣40,000,000元);


13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：2.98%
占業主權益比例：5.59%
營運資金數額：新台幣209,893,000元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

因蘇州揚明光學有限公司於7/1-9/29持有相同性質之標的，加計本次取得達公告標準

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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