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股市跑馬燈
07:00:02東華公告本公司名稱由「東華合纖股份有限公司」 更名為「東華龍股份有限公司」， 公告期間：111年10月06日至112年01月05日。
07:00:02雋揚公告本公司名稱由「中和羊毛工業股份有限公司」 更名為「雋揚國際股份有限公司」 公告期間:111年7月15日至111年10月14日
07:00:02立益物流公告本公司名稱由「立益紡織股份有限公司」更名為「立益 物流開發股份有限公司」相關事宜 公告期間:111年7月11日至111年10月10日
07:00:02樂事綠能公告本公司名稱由「樂士股份有限公司」更名為 「樂事綠能科技股份有限公司」, 公告期間:111年07月15日至111年10月14日。
07:00:02艾姆勒公告本公司名稱由「艾姆勒車電股份有限公司」更名為 「艾姆勒科技股份有限公司」，公告期間：111年7月13日 至111年10月12日。
07:00:02瑞築公告本公司名稱由「凌泰科技股份有限公司」更名為 「瑞築建設 股份有限公司」，公告期間：111年08月16日至111年11月15日。
07:00:02康呈公告本公司名稱由『康呈生醫科技股份有限公司』 更名為『康呈科技股份有限公司』 公告期間：111年07月11日至111年10月10日。
07:00:02華旭矽材公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
23:17:12聯德控股-KY公告本公司111年9月份自結合併營收情形
21:34:10揚明光代子公司蘇州揚明光學有限公司公告累計取得理財產品 達應行公告標準
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|葉燕玲
|發言人職稱
|協理
|發言人電話
|(02)23967768
|符合條款
|第 51 款
|事實發生日
|111/10/06
|說明
|
1.事實發生日：民國111年10月06日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|羅健彰
|發言人職稱
|財務會計部經理
|發言人電話
|(02)27566777
|符合條款
|第 51 款
|事實發生日
|111/07/15
|說明
|
1.事實發生日：民國111年07月15日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|蘇東榮
|發言人職稱
|董事長
|發言人電話
|(02)25598230
|符合條款
|第 51 款
|事實發生日
|111/07/11
|說明
|
1.事實發生日：民國111年07月11日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|陳介仁
|發言人職稱
|董事長
|發言人電話
|(06)221-7189
|符合條款
|第 51 款
|事實發生日
|111/07/14
|說明
|
1.事實發生日：民國111年07月14日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|林明海
|發言人職稱
|發言人
|發言人電話
|2602-6787
|符合條款
|第 51 款
|事實發生日
|111/07/13
|說明
|
1.事實發生日：民國111年07月13日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|邱采欣
|發言人職稱
|財務經理
|發言人電話
|(02)8752-3988#110
|符合條款
|第 53 款
|事實發生日
|111/08/15
|說明
|
1.事實發生日：民國111年08月15日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|周建君
|發言人職稱
|董事長
|發言人電話
|04-23281939
|符合條款
|第 53 款
|事實發生日
|111/07/07
|說明
|
1.事實發生日：民國111年07月07日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/09
|發言時間
|07:00:02
|發言人
|黃文瑞
|發言人職稱
|董事長
|發言人電話
|03-5985188
|符合條款
|第 43 款
|事實發生日
|111/07/11
|說明
|
1.事實發生日：民國111年07月11日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/08
|發言時間
|23:17:12
|發言人
|黃群翔
|發言人職稱
|財務經理
|發言人電話
|02-8684-1618分機374
|符合條款
|第 51 款
|事實發生日
|111/10/08
|說明
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1.事實發生日:111/10/08
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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|序號
|1
|發言日期
|111/10/08
|發言時間
|21:34:10
|發言人
|張雅容
|發言人職稱
|財務長
|發言人電話
|(03)6206789
|符合條款
|第 20 款
|事實發生日
|111/10/08
|說明
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1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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