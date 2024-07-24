房地產電匯成詐騙集團新天地！科技業高層親揭被騙1300萬元手法

奧克蘭的科技高層拉娜·羅比拉德（Rana Robillard）在加利福尼亞州奧林達（Orinda）的家門口，她今年早些時候試圖購買這棟房子。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕房地產電匯成詐騙集團新天地！根據美聯邦調查局數據顯示，過去10年，涉及房地產交易中的虛假電子郵件的詐騙，爆炸式增長到4.461億美元（約新台幣146億元），而矽谷1名科技業高層在被騙走畢生積蓄40萬美元（約新台幣1312萬元）後，親揭被騙過程與手法，並示警房地產電匯已成為詐騙集團快速有利可圖的新天地。

CNBC報導，矽谷軟體初創公司Tekion的人事長拉娜·羅比拉德（Rana Robillard）表示，在經過1年的尋找，終於在今年1月時，他在加州郊區奧林達（Orinda）標下了1棟房子。

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因此，在1 月29日收到抵押貸款經紀人的1封電子郵件，指示將 39萬8359.58美元的頭期款電匯給摩根大通帳戶，她當下馬上匯款，畢竟，這封電子郵件似乎是她的經紀人發送的1封電子郵件的回應，該郵件詢問了交易關閉前的最後步驟，交易正在迅速接近結束時刻。

不過，隔日她收到了1份看似重複的頭期款請求，她突然意識到自己已經上了1個騙局，這個騙局讓她在接下來的6個月裡，生活陷入混亂。

她將被騙的過程告訴了CNBC，羅比拉德表示，詐騙者能夠滲透抵押貸款經紀人、房地產經紀人、律師或其他顧問的電子郵件系統，通過發送看似來自受信任方的電子郵件或電話，來等待完美的時機進行打擊。

房地產憑藉其龐大的交易規模和頻繁使用電匯，已被證明是犯罪分子特別有利可圖的目標。電匯比其他形式的支付更快，通常在24小時內關閉，可以處理更大的金額，並且通常是不可逆的，使其成為欺詐的理想選擇。

根據聯邦調查局的數據，在過去10年中，涉及房地產交易中的虛假電子郵件的詐騙呈爆炸式增長，從2015年的不到900萬美元（約新台幣2.95億元）的損失上升到2022年的4.461億美元。

反詐騙初創公司SentiLink的執行長納夫塔利·哈裡斯（Naftali Harris）表示，一旦犯罪分子掌握了受害者的錢，他們就會迅速將其轉移到其他銀行帳戶，然後將其提取為現金，將其轉換為加密貨幣或利用騾子洗錢。他補充說，這就是為什麼在電匯欺詐中追回資金如此困難的原因。

哈裡斯說，欺詐者越快地將其從第一個帳戶中移出，他們將其轉移到的機構越多，對他們就越好，因為它只會變得更加模糊，更難追蹤。

這就是羅比拉德的頭期款從摩根大通的帳戶，變成了花旗集團和Ally Financial Inc.（艾利金融公司）。

羅比拉德指出，當她發現被騙時，已經提醒了她的銀行，且在幾天後，收到了聯邦調查局三藩市分部網路部門的1名官員郵件指出，資金已被找到，並被凍結。

接下來，她被告知她的資金可能會在90天後被解結。但她說，隨著數週和數月的過去，摩根大通幾乎沒有更新。

她說，聯邦調查局告訴她，一旦涉案銀行凍結了資金，它的作用就結束了。

之後她向加州總檢察長、聯邦貿易委員會、CFPB提交了申請，但這讓我一無所獲。

7月初，羅比拉德告訴CNBC，她不知道自己是否還能再見到她的錢。

在陷入了5個多月的困境後，羅比拉德終於得到了圓滿結束，在日前羅比拉德案她收到了大通銀行的15萬美元電匯，這筆資金已從Ally退回。然後，在上週四，羅比拉德拿到了她在花旗銀行的首付餘額，將近25萬美元。

對於羅比拉德被騙事件，摩根大通發言人表示，我們很遺憾地聽到羅比拉德女士被騙，將她的房地產交易資金匯給冒名頂替者，發言人說，雖然她不是我們的客戶，但我們能夠收回她的所有資金。

此外，摩根大通表示，消費者應警惕支付指令的最後一刻更改，並在匯款前始終核實電匯收款人。

雖然羅比拉德追回了錢，但這位科技高管卻感到擔憂，她說，房地產行業已經習慣於以電子方式完成交易，這很有效，但讓買家容易受到欺詐。

她警告說，人工智慧的進步將為犯罪分子提供更多工具，以冒充他們信任的人來竊取美國人的錢。

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