台灣明年將直飛神戶時間曝光！旅日達人提5大優點：交通超方便

日本神戶機場將在2025年開設國際航班路線。圖為神戶港夜景。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因應2025年世界博覽會（大阪·關西世博），日本神戶機場將開設國際航班路線，朝向國際機場邁進，相關航線將於2025年起陸續啟動，初期將以包機直飛的方式進行。對此，旅日達人林氏璧透過臉書《日本自助旅遊中毒者》發文，指出台灣直飛神戶的航班將在明年3月開通，並列出直飛神戶機場的5大優點，指出神戶交通很方便，旅客可以輕鬆前往各景點或是關西其他地區，不少網友也留言表示十分期待。

林氏璧週四（25日）晚間發文指出，台灣直飛神戶的航班將於2025年3月31日開通，具體的航班尚未確定。確定的是神戶跟臺灣會有包機直航，日期也是確定的。

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林氏璧也稱，目前還不清楚是哪間航空公司，也不知道一個禮拜會有幾班，「如果一旦確認可以宣布了，我會第一時間和大家報告。」

林氏璧並稱，他覺得台灣直飛神戶機場有5個優點，分別是：「紓解關西國際機場KIX人潮，通關速度較快」、「神戶機場規模較小，不容易迷路」、「神戶機場京阪神當地伴手禮比關空國際線好買」、「神戶機場到三宮市中心只要18分鐘」、「神戶交通四通八達，可以輕鬆前往各景點或是關西其他地區」。

許多網友也紛紛表示期待，有人稱：「神戶機場確實方便，尤其是東京往返神戶的機票比新幹線還便宜」，還有人指出：「神戶真的去到哪裡都很方便！而且觀光客相對大阪來說少很多」。

值得注意的是，神戶機場2022年時就宣佈將朝國際機場方向轉型，根據神戶機場的時間表，目前正處於改善機場內副航廈和基礎設施的階段，預計副航廈將在2025年3月完工營運，2025年4月開始國際航班包機，之後改善主航廈和基礎設施，預計2030年左右主航廈完工營運並開始定期國際航班。

而針對2025年的包機直飛，根據今年2月日本媒體的報導，神戶瞄準了台灣、南韓、泰國、越南、馬來西亞、印尼、新加坡等7個國家和地區，正在與當地旅行社洽談並鼓勵開通包機航班。

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