〈財經週報-投資印度〉台版全球化 布局印度搶市場

印度台灣形象展8日登場，參展家數相較去年成長3成，聯手開發印度市場商機。 （記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

印度小檔案

印度與我國簽署的雙邊投資協定從2019年2月14日生效以來，今年已邁入第6個年頭，隨著國際產業鏈去中化趨勢延續，同時看好印度內需市場成長動能，台灣業者更加緊腳步強化印度佈局。

印度主要進口、出口國及產業分布圖

去中化助印度崛起 台廠下一個高成長市場

印度附加價值毛額（GVA）產業分布圖

經濟部國際貿易署、外交部駐印度代表處今年第二季底的最新統計數據顯示，印度目前總人口數逾14億人。其中有超過半數都是25歲以下的青年人口，可以說是年輕生命力充沛的「南亞巨國」，去年與台灣的雙邊貿易總額達82.25億美元（約新台幣2,675億元），創下歷史新高，成為我國第12大出口市場、第25大進口來源國，同時也是第16大貿易夥伴。

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現任外貿協會董事長黃志芳指出，貿協去年首度於疫後恢復在印度舉辦「台灣形象展」，選在該國最大城市孟買，立刻受到印度官方高度重視，今年是展會繼2018年再度揮軍首都新德里，共襄盛舉的台廠數量較去年成長三分之一，創造的潛在商機也達到1億美元、年增42.8%。對比過往曾經的冷淡氣氛，可以發現「一切真的不一樣了」!

台廠技術優勢 印廠亟欲拉攏合作對象

黃志芳說，印度現在已經超越英國，成為全球第5大經濟體，每年新增的中產階級人口數均遠超過台灣總人口數（2,357萬人），印度官方近年來大力推行關鍵零組件的自主戰略，尤其著重供應鏈去中化，無論是代工廠或是品牌廠，印度官方都非常歡迎台灣電子產業前往交流合作。

台灣廠商在以往的全球化浪潮中，幾乎一面倒地聚焦西進中國設廠，現在區域製造已成潮流，反倒推動台廠走出中國。對此，黃志芳認為，台廠正仰賴過去的投資經驗，結合新時代的技術縮短學習曲線，加速進行「台版全球化」，如今已有不少廠商成功洞燭「去紅鏈商機」，靠著成熟製程的優勢技術，會繼續成為印度廠商趨之若鶩的合作對象。

投資能力媲美日商 台商還會主動開發新市場

此外，印度賈瓦哈拉爾．尼赫魯大學國際關係學院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）則提到，印度政府對台灣感興趣的原因，在於台商的投資能力能夠媲美日商，會主動開發新市場，同時也能提升所在地的勞動力條件，有助於增進國民所得，印度有59%的國內生產毛額（GDP）來自於消費，現在已有多達240家台企在當地獲得不錯的回報。

謝鋼認為，印度有野心成為全球第3大經濟體，台廠也能實現多元化，兩者之間得以共創雙贏。不過，台灣新南向政策綱領因已行之有年，建議可參照國際情勢滾動式調整，如持續發生中的區域性戰事所造成的能源、糧食、運輸等問題，以及投資目標國家最新制定的法規或經濟方針，可更有效地協助台廠推進新賽道。

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