美元強勢、新台幣連5黑 匯價逼近31元大關

新台幣兌美元匯率在兩大不利因素夾擊下，午後貶勢擴大，最低觸及30.92元，最後收在30.906元、貶值6.8分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走低，尾盤下殺逾200點，外資持續倒貨，加上美元走強，新台幣兌美元匯率在兩大不利因素夾擊下，午後貶勢擴大，最低觸及30.92元，最後收在30.906元、貶值6.8分，匯價連5黑、創半年新低，並爆出21.465億美元、近期相對大量。

台股今天下跌218.03點，收在28116.56點，三大法人合計賣超115.76億元。其中，外資連續3個交易日賣超，今日賣超金額雖略有收斂，但仍有76.31億元。

匯銀主管表示，新台幣早盤先是反應美元強勢，午後則因外資持續匯出，匯價貶幅擴大。若外資未止賣回流，最快本週新台幣即將挑戰31元整數關卡。

不過，台幣逼近31元時，開始吸引部分觀望出口商進場拋匯，預料可望放緩貶勢，後續除觀察外資動向，美國最高法院預定5日審理前總統川普對全球廣泛課徵關稅的合法性案，也為國際金融市場增添不確定性。

聯準會（Fed）主席鮑爾上週放鷹，稱12月未必降息後，美元指數持續走強，今早更一舉升破100大關，為8月以來首見，亞幣普遍承壓。根據央行統計，截至下午4點，韓元重挫0.67%、台幣貶值0.22%、新幣下跌0.19%、人民幣貶0.04%。避險情緒升溫下，日圓在中午過後由貶翻升，今日升值0.34%，成為主要亞幣中少數逆勢走強者。

