年內新台幣可能出現大幅波動？央行5大聲明駁斥外電報導。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕今年5月新台幣短短兩天狂飆近2元，仍令投資人心有餘悸，近期彭博報導「新台幣今年以來已經升值逾6%，本季仍預計升值2%至30.2元」，並稱「美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能出現大幅波動」，再度觸動出口商緊張神經，中央銀行今日發出六點聲明，強調下半年台幣已回貶6.7%，並呼籲市場評論者與媒體物以臆測方式評論匯率走勢。

央行六點聲明如下：

1、今年5月初，受市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，及新台幣匯率恐升值至年底之28元甚至更低匯價等影響，國內廠商產生非理性拋匯，加以外資藉機大量且集中匯入資金，使今年第二季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

2、於此期間，本行基於職責適時進場調節、請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券，以及多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，之後國內外匯市場供需逐漸回復平衡。

3、第三季起，由於本行前述措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值之預期，新台幣對美元匯率由7月3日之28.828元開始回穩；11月4日收盤匯率為30.906元，新台幣對美元匯率回貶6.7%，顯示前述媒體評論匯率之報導純屬猜測。

4、影響匯率的因素眾多，不易預測。本行籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢，致市場產生單向預期，影響國內匯市之秩序及穩定。

5、新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。

6、長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定。未來本行仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率之動態穩定。

