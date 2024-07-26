Visa去年成功攔截1.3兆元詐騙 高層揭關鍵要素

Visa去年利用AI和機器學習，成功攔截阻止了400億美元的詐欺活動。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕詐騙份子正快速利用生成式AI（人工智慧）詐騙人們的錢財，為打擊詐騙活動，信用卡巨頭Visa風險和身分解決方案全球主管詹姆斯·米爾芬（James Mirfin）表示，利用AI和機器學習，針對每筆交易中500多個不同屬性，創建1個取時風險評分，當新型詐騙行為發生，可即時阻止，他指出，透過此方式，公司去年成功攔截阻止了400億美元（約新台幣1.31兆元）的詐欺活動。

CNBC報導，Mirfin指出，詐騙者採用的詐騙策略包括使用人工智慧產生主帳號，並對其進行持續測試。PAN是信用卡上的卡片標識別碼，通常為16位數字，但在某些情況下最多可達19位數字。

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使用人工智慧機器人，犯罪分子反覆嘗試透過主帳號、卡片驗證碼（CVV）和到期日期的組合提交線上交易，直到獲得批准回應。

根據Visa的數據，這種被稱為枚舉攻擊的方法每年會導致11億美元（約新台幣360.8億元）的詐欺損失，佔全球詐欺損失很大一部分。

米爾芬告訴CNBC，我們會查看每筆交易中500多個不同屬性，對其進行評分並創建1個分數，這是1個真正能夠做到這1點的人工智慧模型。

我們每年進行大約3000億筆交易，每筆交易都會分配1個即時風險評分，有助於檢測和防止透過讀卡機或終端遠端處理購買而無需實體卡的交易中的枚舉攻擊。

這些交易中的每1筆都經過人工智慧處理，它會考慮一系列不同的屬性，我們正在評估每1筆交易。

因此，如果你看到1種新型欺詐行為發生，我們的模型就會發現並捕獲它，並將這些交易評為高風險，然後我們的客戶可以決定不批准這些交易。

Visa也利用人工智慧來評估代幣供應請求詐欺的可能性，以打擊利用社會工程和其他詐騙手段，非法供應代幣並進行詐欺交易的詐欺者。

在過去五年中，Visa已投資100億美元（約新台幣3280億元）用於幫助減少詐欺和提高網路安全的技術。

基於人工智慧的生成式欺詐，米爾芬警告說，網路犯罪分子正在轉向產生人工智慧和其他新興技術，包括語音克隆（Voice Cloning）和深度偽造技術來詐騙人們。

德勤金融服務中心在報告中表示，利用生成式人工智慧實施詐欺的網路犯罪分子，可以使用相同或更少的資源同時針對多個受害者，以更低的成本實施詐欺。

報告指出，隨著不良行為者發現並部署，日益複雜且價格實惠的生成式人工智慧來欺騙銀行及其客戶，此類事件在未來幾年可能會激增。該報告估計，生成式人工智慧可能將使詐欺損失增加至400億美元。

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