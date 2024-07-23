房市熱絡推升地價 都市地價總指數連漲13期

台北市因內科、士北科以及南軟等持續企業進駐，促使產業用地需求增加。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣熱絡，推升土地交易，導致全國都市地價總指數連漲13期，長達6.5年，而且漲勢還沒有停歇跡象。根據內政部地政司發布最新第62期都市地價指數，查估地價時間為去年10月至今年3月底，本期指數為102.76、期漲1.58%，年漲2.76%，而且六都、宜蘭縣、新竹縣、嘉義市與金門縣等10縣市，地價指數期漲幅均超過1%。

房產業者表示，都市地價指數的功用其實類似「土地物價」，本期全國土地買賣筆數逾28.4萬筆，相較上期增加4.37%，若對比去年同期、年增幅高達12.55%，顯見土地買賣相對熱絡。

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本期指數以2023年3月31日為基期100，而且已出現連續兩期的期漲幅超過1%，觀察六都本期指數變動，期漲幅均超過1%，並以台北市期漲幅最大、約1.93%，台南市期漲幅最小、約1.48%，至於，其它縣市則以嘉義市期漲幅最大、約1.58%。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從都市地價指數年增2.76%、期漲1.58%可知，過去一年的房價漲勢集中在統計的後半段，也就是去年第四季到今年第一季。

進一步觀察個土地使用分區指數變動情形，住宅區以桃園市期漲幅最大、約1.93%，商業區則以台北市期漲幅最大、約1.96%，工業區則是台北市、台南市的期漲幅分居第一、二名，各約1.99%、1.93%。

該報告分析，桃園住宅區指數主要是受到捷運建設、生活機能日趨完善，吸引人口需求增加，因而推升地價上漲。台北市商業區地價則是受到大巨蛋完工啟用活化周邊商業效益，同步推升地價上漲。

台北市工業、商業區地價漲幅均為全台最大

至於，工業區地價指數部分，台北市因內科、士北科以及南軟等持續企業進駐，而台南市則是受惠南科，導致產業用低需求增加，也推升地價上漲。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通膨讓新台幣變薄，也會反映在房價與地價上，加上台商回流對於工業區的需求增加，進而帶動工業區的地價走揚。

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