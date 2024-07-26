曾慘賠9000萬！「它」買740張千元台積電又被套牢 網封「超大型韭菜 」

台積電（2330）股價不斷下探，週五（26日）收在924元，（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）股價不斷下探，週五（26日）收在924元，讓不少投資人臉綠，但值得注意的是，也有不少上市公司有買台積電股票，光電廠商悅城（6405）就是最被關注的公司之一，由於悅城日前才公告，花近7.5億元買台積電股票，買入平均價格更超過1000元，隨著台積電股價近期下跌，此事也引發網友熱議，直呼根本是「超大型韭菜」。

悅城在7月9日發出公告，指出該公司從3月7日到7月9日，累計買進740張台積電股票，總交易金額為7億4987萬元，每股平均價格1013.34元，持股佔公司資產達三成。

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台積電週五下跌5.62%，收在924元，有網友就發文指出，以台積電現價約924元估算，跟悅城取得價格1013元相比，已經減少近9%，以總金額7億4987萬元來算，損失了約6500萬元。

其他網友則說：「超大型韭菜 」、「 真的是冥燈耶 」、「他們操盤的真的有夠爛，兩次都是買在最高點後直接跌爛」、「可以花7千多億買GG，請一個好一點的人操作很難嗎? 」、「沒賣不算虧」。

這並非悅城首次投資台積電，早在2022年5月10日，悅城就曾公告處分台積電股票600張，平均每股交易價506元，由於當年1月悅城公告買進台積電的成本達655元，在「買高賣低」的狀況下，悅城短短4個多月就損失達8980萬元。

悅城在7月9日發出公告，指出該公司花近7.5億元買進台積電740張，每股平均價格1013.34元。（圖擷取自公開資訊觀測站）

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