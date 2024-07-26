減產規模破記錄！本田汽車銷量下滑將關閉中國2家工廠

本田宣布將關閉其在中國的兩家工廠，以達到產能最佳化，加速電動化轉型。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於在中國銷售量大幅縮減，上半年汽車累積銷量僅41萬5906輛，年減21.48%，不敵中國電動車品牌的攻勢，本田汽車（Honda）宣布，今年10月及11月將分別關閉其位於廣州的工廠以及武漢的工廠。

第一財經週五（26日）報導，本田汽車由於汽車銷量不佳，將關閉或停產其在中國的7家燃油車工廠中的2家，關閉後將使其在中國的燃油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛，約占本田汽車全球產能一成，不過，本田也計劃建設2家新電動車廠，目標在今年開始生產。

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本田汽車發言人表示，這次關閉工廠的決定是為因應中國市場的變化，以實行產能最佳化，加速電動化轉型，因中國電動車市場領域的快速發展，本田汽車正在面臨來自中國自主品牌的強烈競爭壓力。

數據顯示，日系汽車今年6月在中國銷售量約25.19萬輛，年減25.3%，而今年上半前在中國累計銷售量約146.60萬輛，年減12.4%；日系汽車不只在中國市場占比下滑，就連東南亞市場也遭中國電動車品牌打壓，開始縮減產能。

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