東京通膨加速成長 為日銀升息提供支持

7月東京通膨連續第3個月加速，為日銀升息提供有力的支持。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7月東京通膨連續第3個月加速，為日本央行（BOJ，日銀）在下週貨幣政策會議時升息的可能性打開了大門。

《彭博》報導，日本總務省週五（26日）公佈的報告顯示，東京不包含新鮮食品在內的消費者物價年增2.2％，而6月這一數據為2.1％。能源價格帶動上漲，其中電價相較去年同期漲了19.7％；加工食品價格漲幅略微放緩；由於住宿補貼在1年前被逐步取消，飯店價格的成長速度也放緩。

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這項數據發佈的前1天，另一數據顯示，日企服務價格在6月漲幅達到33年來最高。日銀官員將仔細分析這些數據，在歷經多年的激進寬鬆政策後，繼續尋找政策正常化的機會。

日本第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）表示，週五的數據似乎表明，由於消費者支出疲軟，企業正在努力將更高的成本轉嫁給客戶。

新家指出，日銀下週的政策會議升息或是按兵不動都是可能出現的情況，今天的數據並不令人失望，但也不會成為他們對通膨趨勢更有信心的因素，如果是自己要做決定，可能會等看到更多的數據。

日銀將在7月30日、31日舉行為期2天的政策會議，會後預計將公佈減少購債計劃的細節。《彭博》本週稍早發佈的調查顯示，雖然只有約30％的日銀觀察人士預估當局會在這次會議上升息，但超過9成的人認為，確實存在央行採取行動的風險。

在政府公用事業補貼於6月結束後，東京核心通膨升溫，整體通膨率年增2.2％、月增0.1％；不包括新鮮食品和能源的通膨率則從1.8％，放緩至1.5％。服務價格指標可能會使日銀官員在下週的會議討論上更為謹慎，7月服務價格指標漲幅從0.9％放緩至0.5％。

除了詳述購債計劃之外，央行也將在會議上更新通膨和經濟成長的預測。目前日銀預計基準物價指標將在截至3月的會計年度保持在2％目標之上，然後在下一會計年度回落。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的木村太郎（Taro Kimura）指出，東京7月核心通膨加速，為日銀在下週會議升息提供了有力的支持，而最近當局削減公用事業成本補貼的行動，推動了通膨數據成長。

日圓歷史性的疲軟透過商品、能源和原料進口的增加，加劇消費者通膨的成長壓力。日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）表示，他正在關注日圓對於物價和經濟成長的影響，並將其視為影響政策變化的潛在因素。

在美國GDP（國內生產毛額）數據強於預期後，日圓兌美元匯率吐回了近期部份漲幅，今（26）日東京早盤，日圓兌美元匯率約落在153.6上下。

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