NCC修正作業要點 iPhone16銷售卡關解套

NCC修正作業要點8月生效，iPhone16銷售卡關解套。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家通訊委員會（NCC）有四名委員即將在八月一日卸任，立法院藍白阻擋行政院的提名人選，導致屆時僅剩下三名委員，不足過半數，讓許多電信通訊器材無法被核可，包括iPhone16。NCC昨表示，已修正作業要點規定，針對電信管制射頻器材進口審查等事項，可由主委或代理主委召開委員諮議會議討論後決定。

NCC主秘黃文哲說明，針對手機類的器材核准，這是在委員人數不足的狀況下所做的權宜措施，在不違法的情況下，以iPhone16舉例，先讓它能拿到測報、用形式認證核准後進口可販售，但之後一定要經過委員會做追認。

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NCC昨包裹修正國家通訊傳播委員會議審議事項，以及授權內部單位辦理事項作業要點、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點。

這次修正重點為當委員人數未達委員總額過半數時，除依NCC組織法規定不得授權的事項外，要點中相關委員會議審議事項，都由主任委員或代理主任委員召開委員諮議會議討論後決定，以維持基本業務運作。

黃文哲說，要點修正後，共有五十八項事項適用，但仍有一○四項事項依法只能由委員會議處理，包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業的營運計畫變更等；另外，有關詐欺犯罪危害防制條例境外高風險電信事業及全部或一部國際漫遊服務範圍的公告等也屬之，而裁罰案件罰鍰如達五十萬元以上者，也是委員會議保留事項。

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