「原子彈」要來了！ 碳交所拼10月上線國內碳權交易系統

碳交所的國內碳權交易平台最快10月上線。圖為總經理田建中。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本月初環境部終於公布國內碳權交易管理辦法，預計8月15日實行，最快9月啟動第1筆交易。今日碳交所總經理田建中表示，國內碳權交易制度是「原子彈」等級、對減碳的助力更大，目前碳交所的系統架構已完備、與主管機關密切協調中，平台最快10月初可上線，現也已在探尋有意願成為賣方的企業。

我國2023年底啟動國外碳權交易，不過國內碳交易一直在等待環境部完備法規，隨著國際永續趨勢推進，以及國內推進碳費等強制性規範下，產業需求越見急迫，近日環境部終於公告攸關國內碳權交易的「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，明定國內碳權交易相關規定，並指定碳交所為唯一政府委託交易平台。

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田建中今於碳交所記者會後表示，碳交所的國內碳權交易系統很早就在準備，目前正與環境部密集開會，希望10月正式推出國內交易平台，不過與台灣企業只能「買」的國外碳權交易平台相比，國內碳權交易平台是買賣雙向平台，尚需持續調整、完備技術工程。

田建中形容，國際平台是震撼彈、宣示碳有價平台到來，國內平台就是「原子彈」，對國內企業減碳的推力會更強，雖然很多企業是要將減量額度留作自用，不過碳交所也持續接洽有意賣出的企業；田也認為，國內、國外碳權為相輔相成概念，不擔心彼此有排擠效應。

綠領產業人士分析，國內碳權的用途較國外碳權廣泛，包含可抵免碳費、環評抵換等，若未來台灣推出碳邊境調整機制（CBAM），進口商也會需要購買國內碳權，對我國、國內碳權賣方將是利多。但是，因環境部對碳權核發的標準極為嚴格、態度始終未見鬆動，未來將不可避免走向供不應求的態勢，是潛在隱憂。

根據環境部辦法，國內碳權有3種交易方式，包含定價交易、協議交易，及拍賣，定價交易就是在碳交所上架、交易，不過爭議頗多、各方學者都指其方法學有疑慮的「先期專案」碳權僅能使用場外交易、不得在碳交所上架，田建中也說，碳交所平台不會上架先期專案，僅規劃協助買賣雙方交割事宜。

碳交所第1、第2批上架的商品都有極高品質。被譽為「台灣碳交易之父」的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出，先期專案品質極差，且並非所有行業都可申請、有公平性疑慮，其實與實際的減碳行動基本無關，但碳交易、減碳應是要「高品質」的碳權，才有其意義。

碳交所今與特許金融分析師專業機構CFA協會（CFA Institute）簽訂合作備忘錄（MOU），引進國際標準與知識，協助國內金融業培育綠色金融人才。田建中認為，金融業有許多ESG商品與投資，因此銀行、證券、保險、投信等公司都會需要擁有國際證照的人才，現正在大力推廣階段。

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