熱門概念股》川普勝選

過去川普政府執政時期，美國防預算大增，在全球軍工產業前景看好的情況下，台灣的相關概念股也有望受惠。（資料照）

川普概念股是什麼？

美國總統大選進入倒數，選情逐漸白熱化，尋求重返白宮的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）先前在電視辯論會中氣勢力壓現任總統拜登（Joe Biden），隨後在賓州的造勢活動上遇上槍擊，對選情出現關鍵影響，也讓市場開始關注，若是川普勝選哪些概念股可能因此受惠。

槍擊案後首個交易日（7月15日），美股4大指數收漲，其中道瓊工業指數創下新高。以目前的市場觀點來看，包括石油和天然氣等傳統能源、軍工和金融，都是可留意的領域，其中國防相關的軍工類股備受關注。

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川普政府執政時期，美國國防預算大增，數據上來看，2017年美國國防預算為5217億美元（約新台幣17.16兆元），隔（2018）年大增至6706億美元（約新台幣22.06兆元），到了爭取連任的2020年，當年國防預算更是來到7380億美元（約新台幣24.28兆元），創下歷史紀錄，由此可見川普對國防、軍工產業的重視。

川普強調增強國防實力，推動軍備擴張，川普先前也放話稱，北約（NATO）成員的國防支出在GDP（國內生產毛額）當中的佔比應提升至3％，全球軍工產業前景看好的情況下，台灣的相關概念股也有望受惠於國際軍工訂單增加及國防支出上升。

相關個股

1.台船（2208）收盤價16.8元 週漲幅-2.33％

台船在今年6月經財務部關務署基隆關正式公告，取得2艘100萬噸級巡緝艇建造案，總金額6.21億元，預計將在2027年交付；台船受國防部委託建造的海軍新建浮塢則在5月舉行開工典禮，合約交期2026年11月30日。

台船近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」、「電力管理系統」等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船、海巡署1000級巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦等。

另外，台船也積極參與經濟部離岸風電政策的推展，承接海龍離岸風間計劃共63隻水下鋼管樁製造，在與國內供應鏈密切合作下，台船打造出完全由國產自製的水下基礎鋼管椿，證實除了在造船領域駕輕就熟外，也有能力接受不同產業的挑戰。

2.漢翔（2634）收盤價52.6元 週漲幅3.14％

漢翔研製的勇鷹高教機今年起進入量產高峰，今年計劃交機18架、明年18架，2026年最後3架交機後結案。值得關注的是，國防部也在今年預算書中，編列五年期的「勇鷹高教機商維合約後勤補保」，總金額超過162億元，商機相當可觀，外界看好將為漢翔未來5年業績增添動能。

漢翔已與國防部簽訂「機隊維保修護委託民間經營案」，今年7月起執行，總金額超過40億元。國機國造為漢翔帶來研發、量產、後勤的一條龍商機，隨勇鷹高教機66架採購交機量，即將過半，機隊後勤維保工作持續看重，未來幾年也都能挹注公司營收。

另外，漢翔也在6月宣佈，與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄，進入與國際合作的無人載具領域。漢翔過去一再強調，不會缺席無人機市場，漢翔說明，公司擁有航空產品製造經驗，具備研發、產製及全機系統整合能力，近年先進複材與航電能量成長，有機會在國際無人機製造領域占有一席之地。

3.雷虎（8033）收盤價69.3元 週漲幅1.91％

雷虎積極佈局無人載具市場，繼無人機之後，也投入無人艇產品研發。雷虎表示，推出海岸防衛用的海鯊號水上無人艇SeaShark，已在台中港測試；另水下潛艇SeaWolf展示模型，等經濟部所屬海創中心的建置水下載具研發實驗室及場域完成後，即可送件測試。

雷虎董事長陳冠如指出，水下無人載具開發難度比無人機更高，一旦完成，將築起高競爭門檻，有望成為未來重要營運成長動能之一。

雷虎近年積極轉型工業和軍用無人機領域，已取得軍民通用T-400和軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格，對外還發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF400 AUV系統。海狼號SEAWOLF 400 AUV系統，長度達4公尺，重量約1,000公斤，航速2至7節，潛航可達8至10小時。

4.龍德造船（6753）收盤價133元 週漲幅-0.75％

龍德造船去年順利爭取沱江艦後續艦訂單，11艘訂單今年起陸續交船，加上無人艦艇系統開發等專案，龍德造船合計在手訂單高達105億元，訂單能見度至少看到2026年，在國艦進展順利挹注下，預期業績有機會維持去年同期的高檔水準。

疫情過後，龍德造船正在進行擴產，6廠北棟工程進行中，完工後大型船打造尺寸將從 80 公尺推進至 120 公尺，有利進一步爭取海外公務船訂單，預計將在2025下半年投產，整體資本支出預計達15億元。

5.寶一（8222）收盤價38.8元 週漲幅-6.28％

寶一在年初時曾表示，公司承接往來主力客戶，包括法國賽峰（Safran）、日本川崎重工（KHI）、普惠（Pratt& Whitney）等多家公司的航空引擎零組件訂單，依手中訂單能見度， 2024營運有望比2023年成長。以業績表現來看，寶一今年上半年合併營收3.93億元，年增20.13％。

為擴大生產規模，寶一董事會6月底決議通過購買土地案，合計8883平方公尺，折合逾2687坪，每坪14.2萬元至15萬元，交易總金額達3.81億元至逾4.03億元。

歐美2飛機大廠波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）均認為，隨著各家航空公司疫後更新機隊，訂單數量將會再創紀錄。為因應發動機市場復甦與供應鏈集中的需求，寶一將持續開發新產品與新客戶，並改善製程及提升產能因應。

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