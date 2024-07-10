金寶成立ESG夥伴聯盟 目標降低總經環境影響

金寶（2312）今天成立永續ESG夥伴聯盟。（金寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠金寶（2312）今天成立永續ESG夥伴聯盟，總經理陳威昌表示，由於全球氣候變遷帶來挑戰，國際品牌商對供應鏈的要求日益嚴格，這些要求不僅限於溫室氣體減量，還涵蓋再生能源使用、員工福利、社區貢獻及人權等多元指標，金寶會努力將全球經濟不穩定所帶來的影響降至最低。

陳威昌觀察，近年來疫情、戰爭對全球經濟體系造成了不穩定性，導致原物料短缺、供應鏈破碎與高通貨膨脹等問題，金寶為予因應，已實施永續供應鏈管理，維繫與供應商的合作關係，並按照銀行團ESG利率調整專案進行資金規劃，降低借貸成本。

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陳威昌根據國際趨勢指出，2024年全球經濟預計將逐步恢復，出口也將呈現正成長，金寶將以過去的基礎擴大既有能量，進而推動未來的發展，透過與供應商夥伴之間的合作，提升產品發展的能力，並參與新的產業，持續提高內部管理結構的透明度、道德和責任感，以確保企業運營符合最高標準，並尊重所有利益相關者的權益。

陳威昌認為，台灣的企業在誠信經營、履行承諾上皆有良好的口碑，能讓客戶信賴並維持長期夥伴關係，金寶的核心競爭力之一是良好的生產力，集團現於全球共有19個廠區，只要接到訂單，便能及時在世界上各個經濟區域供貨，作為台灣電子製造服務廠商，將在自身經營、呼應客戶要求及強化供應鏈等管理面向，規劃減碳路徑。

陳威昌提到，集團於2022年完成全球所有廠區ISO 14064-1溫室氣體盤查，並在2023年開始導入ISO 50001能源管理系統，分析主要碳排放源，制定減排策略，持續提高再生能源使用比例，同時也初步探討生物多樣性議題計劃於2024年訂定相關政策，指引推展方向與重點。

陳威昌說，金管會為使我國企業接軌世界趨勢，擘畫國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，金寶期待與專家增加交流，協同供應商共同推動永續發展，此次透過成立永續ESG夥伴聯盟，將攜手產業鏈上、中、下游提升企業韌性，讓台灣廠商在不斷變動的挑戰中促進永續行動，邁向零碳未來。

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