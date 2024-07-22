〈財經週報-投資印度〉台廠插旗印度 內外銷兼顧

台達電印度區總裁林正彬表示，將視印度市場需要，開發符合需求的產品，內銷、外銷併進。 （記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

電源大廠台達電（2308）印度區總裁林正彬觀察，在台達電集團進駐印度的20多年當中，親身參與該國市場愈來愈好的過程，雖然當地改變的速度沒有中國快，但可以肯定「印度一定會強」。台達電旗下大事業範疇的工業自動化、電源及零組件已經從當地切入出口外銷，也持續鎖定基礎設施、交通領域的內銷商機。

台達電拚內外銷雙贏

林正彬說，印度近年來強化基礎設施的建設力道，如4G到5G所需要的通信電源皆會使用台達電產品；此外，由於印度綠能發電量已超過整體的4成，對於新能源有強勁的需求，也帶動台達電旗下太陽能逆變器與儲能設施的出貨動能，台達電也在印度安裝逾8,000支充電樁，並攜手當地業者合作，所有製造業務與服務皆可提供在地化的一站式解決方案。

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林正彬提到，台達電集團在卡納塔卡邦（Karnataka）邦加羅爾（Bangalore）建設的新研發中心預計9月落成，往後會有超過1,200個在地工程師。此外，坦米爾那都邦（Tamil Nadu）佔地超過120英畝（48萬5,616平方公尺）的大型工廠將於明年盛大開幕，「我們不會只借用印度的勞動力，而是視其市場需要，開發符合需求的產品，內銷、外銷併進」。

紡拓會助台廠佈局 印度紡織銷售有看頭

印度現為全球第3大紡織品出口國，僅次於中國與歐盟。由於其做為全球人口最大的新興市場，未來發展對全球經濟相當重要，能給服裝市場提供新機會。紡拓會董事長郭紹儀表示，7月8日與印度紡織工業聯合會簽署的備忘錄就明確提及，後續雙方除了促進技術交流，也要提升經商便利程度。

郭紹儀同時作為加工絲廠力麗（1444）董事長，他進一步指出，「其實我做印度市場做很久了」，許多大型客戶聚集於該國西部的古吉拉特邦（Gujarat），力麗供應聚酯纖維、紗線等原料，支援當地廠商生產織布，看好台灣紡織設備的製造品質後續將受到印度業者青睞，台廠可協助提升印度織品的機能性，優化生產流程。

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