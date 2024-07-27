美股回神！道瓊飆漲654點 台積電ADR彈1.04％

週五美股收紅。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市歷經動盪的一週，投資人權衡最新的通膨數據，週五股市全面收紅，道瓊工業指數大漲654.27點、1.64%，那斯達克及標普500指數分別上漲1.05%、1.11%，費城半導體指數漲幅達1.95%，台積電ADR上漲1.04%，收在161.94

美元。

綜合外媒報導，美國商務部表示，聯準會首選的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數繼5月持平後，6月小幅上漲0.1%，與經濟學家的預期相符，市場普遍預期，聯準會可能在9月開始降息，聯準會定於7月底召開政策會議。

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美國股市收盤強勁，小型股近來成為表現較好的類股，羅素2000指數連續第三週上漲，ˋ漲幅11.51%，是自2022年8月以來最強勁的三週表現。週五大型股也出現回穩跡象，那斯達克指數在連續3天下跌後上漲約1%。

個股部分，3M公布營收優於預期，股價上漲23%，創下50多年來最佳單日表現。科技股也回神，輝達上漲0.69%，微軟上漲1.64%，AMD上漲1.21%，蘋果上漲0.22%，亞馬遜上漲1.47%。隨著財報季，大型科技股包括微軟、Meta、亞馬遜和蘋果等都將陸續公布報告。

道瓊工業指數上漲654.27點或1.64%，收40589.34點。

那斯達克指數上漲176.16點或1.03%，收17357.88點。

S&P 500指數上漲59.88點或1.11%，收5459.1點。

費城半導體指數上漲97.77點或1.95%，收5103.13點。

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