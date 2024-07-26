AMD真的要蓋台灣研發中心！經濟部今揭曉補助33.1億

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今年6月來台參加台北國際電腦展。（圖取自蘇姿丰X帳號）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國晶片大廠超微（AMD）將在台灣設立研發中心，經濟部今（26日）正式公告，已核定AMD申請A+計畫中的「全球研發創新夥伴計畫」，計畫總經費達到新台幣86.4億元，經濟部補助33.1億元，超過3成，業者要自籌53.3億元。

今年半導體晶片大廠、科技巨擘CEO來台參與COMPUTEX，輝達執行長黃仁勳透露在台灣會加碼投資，當時AMD動向就備受關注。經濟部則早在5月底證實AMD在台灣會設立研發中心，也有收到AMD申請補助。

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經濟部長郭智輝本周接受媒體專訪時證實，AMD的提案經濟部已經核定，但僅透露約補助3成，而AMD研發中心主要開發AI軟硬體前瞻技術，經濟部要避免與國內業者產生人才的競爭排擠，已與AMD 達成協議，以引進50％的國外人才來台為投資目標，要求 AMD 強化海外攬才，以及與台灣產學研共創等條件。

經濟部產業技術司今（26日）正式揭曉，AMD的前瞻技術與台灣研發中心計畫，總金額為86.4億元，經濟部補助33.1億元，業者自籌53.3億元。至於AMD研發中心地點，經濟部表示不便代替回答。

近年半導體等產業大廠相繼在台灣投資，輝達在台灣成立AI研發中心，早在2021年取得經濟部「大A＋計畫」（領航企業研發深耕計畫支持），計畫長達五年，總經費約新台幣243億元，其中，經濟部補助67億元。

另外，經濟部今年4月已通過全球車用半導體領先廠商英飛凌在台設立研發中心，計畫規模12億元、經濟部會補助4.8億元，英飛凌將轉移新一代車用藍牙晶片技術到台灣研發，並生產與台灣產學研合作開發創新汽車通訊晶片及解決方案，可促成英飛凌在台投資27億元，帶動台灣電動車上下游產業產值達 600億元。

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