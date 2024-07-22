〈財經週報-時事求是〉印度市場

印度每年經濟成長率幾乎都遠高於全球平均值。（記者方韋傑攝）

■魏錫賓

印度有全球最多的人口，是成長迅速的大經濟體、最大的民主國家，可是又有著獨特的文化，令廠商又愛又怕，落地生根者有之，鎩羽而歸者卻也不少。前進印度，需要競爭的不只是其他企業，還有社會結構及文化等。

2000年之後20餘年來，除肺炎疫情擴散全球的2020年之外，印度每年的經濟成長率幾乎都遠遠高於全球平均，尤其是現任總理莫迪在2014年執政後，執行改革開放政策，雖面臨諸多挑戰，異聲亦逐漸升高；但除了2019、2020年外，每年經濟成長率均高於6%。

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印度雖是大國，可是在經濟上能逐漸茁壯，甚至聚焦了全球目光，與新政策的推動的確脫不了關係。莫迪2014年首度擔任總理時，提出Make in India倡議，廣邀國內外大企業參與，當時主要是提出產業開放相關政策，及官僚作業的改革，希望藉各國企業的投資，加速印度的經濟發展，甚至包括國防、鐵路、營造、保險、退休基金、醫療設備等在多數國家受多重限制的產業，都在開放的領域中，提供外國直接投資者參與競逐的機會。

在變革中，印度經濟、人口成長，蘊釀成完美的新市場。印度不僅經濟成長率飆高，超越中國，且其消費占國內生產毛額（GDP）的比例達到60%，相較中國不到4成，亦具吸引廠商的潛在條件。

廠商想像空間雖大 區隔市場的滿足困難

已成為第5大經濟體的印度，中產階級人數及比例成長迅速，而且趨勢持續，因此內需市場確留給各國廠商無限的想像空間；不過，根據世界銀行（World Bank）統計資料，2023年印度每人平均GDP不到2,500美元，尚排在全球一百名之外，被歸類在較低的中所得國家中，平均所得僅高於低所得國家群組。大眾的消費力，不像總消費力的數據那般耀眼。

如果只為鎖定內需市場而前進印度，雖有做夢的機會，但要站穩腳跟，並且在複雜多層次的市場中突破茁壯，卻不容易。

19世紀末美國作家馬克吐溫在「赤道遊記」（Following the Equator）中形容印度是夢想與浪漫的土地，「是驚人的富有與極端貧窮的土地，是絢麗與破敗、宮殿與茅屋、飢荒與瘟疫的土地，也是精靈、巨人和阿拉丁神燈、老虎和大象、眼鏡蛇和叢林的土地」，他還寫著，「這是有一百個國度、一百種語言，以及一千種宗教和兩百萬個神的地方…」。

「這就是印度」！100多年來，不變的現象依舊還有很多；不過，布局印度，除了內需市場，更有共同開拓國際市場的機會，印度不僅有全球最多的人口，年輕人亦最多，隨著教育更為普及，人力與人才的足量補充，將成為印度的優勢。

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