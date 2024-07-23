鞏固龍頭地位 LINE Pay聯手10銀行新戶辦卡綁定最高送500點

新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦10家指定銀行信用卡片，加碼最高可得LINE POINTS 500點。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付用戶逾1200萬戶的LINE Pay（7722），積極鞏固龍頭地位，聯手10銀行強打線上辦卡平台，只要在平台上成功申辦信用卡並綁定LINE Pay支付，就可獲得最高500點LINE POINTS，目前合作的發卡行，最高海外消費回饋更高達15%。

LINE Pay建構「信用卡平台」，讓用戶可以在LINE Pay平台一站查詢瀏覽各家銀行的最新信用卡回饋權益，並可一鍵連結至銀行網站快速申辦，累計已攜手15家銀行提供超過27種信用卡方案。

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暑假正逢國內外旅遊旺季，銀行也持續推出刷卡優惠，LINE Pay信用卡平台宣布，即日起至9月底，新戶透過平台申辦中國信託、永豐、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、凱基、滙豐、遠東、聯邦共10家銀行指定的信用卡，綁定LINE Pay並完成單筆交易滿800元，就可獲LINE POINTS 400點；７月底前申辦玉山 U Bear卡再加碼100點，合計最高可獲500點。

LINE Pay也歸納目前各發卡行提供的暑期刷卡優惠，富邦J卡日韓旅遊限時最高15%，永豐DAWAY卡推出日韓泰越海外實體消費最高6％回饋；中信LINE Pay卡提供國外實體商店信用卡LINE POINTS 2.8%回饋無上限，9月底前再加碼日韓泰新實體消費最高5％回饋，國內消費指定通路最高可17%回饋。聚餐吃貨可選擇「聯邦賴點卡」，7月底前國內一般消費最高1.68% 無上限，國外最高2.68% 無上限。

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