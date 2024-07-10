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南亞科Q2每股虧損0.26元 較上季收斂

2024/07/10 14:47

南亞科今（10）日公佈2024年第二季自結財報，毛利率2.9%，為近6季首見轉正。圖為南亞科技總經理李培瑛。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今（10）日公佈2024年第二季自結財報，毛利率2.9%，為近6季首見轉正，稅後淨損新台幣8.13億元，單季每股虧損0.26元，連續7季虧損，但較上季的每股虧損0.39元收斂。

南亞科第二季營收為99.21億元，季增4.4%、年增41.2%，第二季DRAM平均售價季增低十位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。營業毛利為2.872億元 （含地震損失提列新台幣6.57億元）。毛利率2.9%，較上季改善5.8個百分點，並轉為正數。

南亞科第二季營業淨損為23.19億元，業外收入10.47億元挹注，稅後淨損為8.13億元，單季每股虧損為0.26元 （每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。截至2024年6月30日，每股淨值新台幣54.14元。

南亞科表示，1B 製程技術 8Gb DDR4 與16Gb DDR5產品，目標將於2024年下半年開始出貨。公司於本季獲多項ESG肯定，包括AWS 水管理白金級認證、公司治理評鑑排名前5%，並發布首本TNFD-TCFD整合報告書。

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