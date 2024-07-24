匯豐調查：留學美加英澳4年600萬起跳 佔父母退休儲蓄近3成

滙豐最新發表的全球研究《生活質素報告》（Quality of Life）顯示，以美加英澳地區而言，留學3至4年需花費佔去了台灣父母退休儲蓄近3成。（圖由匯豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐最新發表的全球研究《生活質素報告》（Quality of Life）顯示，越來越多亞洲父母考慮讓子女留學，以美加英澳地區而言，每名子女所需費用在19.2萬至25.6萬美元之間（約新台幣622.6萬至830.2萬元），佔去了台灣父母退休儲蓄近3成。匯豐建議有意讓孩子留學的家庭，應提早制訂預算規劃。

匯豐這項研究是在2024年3月進行，在全球11個市場，包括：台灣、新加坡、馬來西亞、中國、香港、印度、印尼、阿聯、英國、美國和墨西哥，訪問約1萬1500名可投資資產總值10萬美元至200萬美元的富裕人士，以及可投資資產總值200萬美元以上高資產淨值人士，了解他們對於子女海外升學的看法。研究主要調查受訪者預期或實際付出的海外教育開支，並檢視籌備升學計劃過程中的主要挑戰。

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研究指出，在美國、英國、澳洲、加拿大這些熱門地區留學，若要完成3至4年教育，每名子女所需費用在19.2萬至25.6萬美元之間（約新台幣622.6萬至830.2萬元），佔台灣父母退休儲蓄的28%。

匯豐也發現，台灣富裕家庭中只有50%實行教育儲蓄計劃。接近3分之1家庭（27%）期望子女申請學生貸款、45%寄望子女拿到獎學金、另16%甚至考慮出售資產作為子女教育費。

對台灣學生而言，除了美國、加拿大和英國外，亞洲區內的日本和新加坡是追求海外教育的前5名國家，澳洲名列第6。

滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱表示，雖然海外留學的費用不斷上漲，仍有超過一半的亞洲富裕家庭正在規劃或已經送子女出國讀書。除西方國家外，新加坡和澳洲成為亞洲富裕家庭首選的海外升學地點，這趨勢是由於地理位置及文化相近、擁有優秀的教育系統，而且費用較便宜，並且具備高生活品質。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立則指出，亞洲家庭向來非常重視子女接受國際教育，期望子女在求學過程中，培養國際視野和多元世界觀，鍛鍊獨立堅毅的性格，為未來開展更多可能。

匯豐銀行建議，對有意讓子女海外升學的家長來說，制訂一個包含學費、住宿、生活費和旅費的全面預算規劃，是必不可少的第一步。這可以幫助家長完整列出整體支出和付款期限，有助規劃出國前和留學期間的儲蓄、支付和資金流管理。

如果是首次規劃海外教育，要順利完成複雜的過程就更應審慎為之。匯豐建議家長們向學校遞交申請和登記入學之前，應提早10年開始諮詢財務顧問或教育顧問，參考專業意見以深入了解，接受專案協助，為子女教育的融資作出明智選擇。

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