LTN經濟通》消費人口逐年減 廠商獲利反大增？

根據世界衛生組織（WHO）數據顯示，近年來全球吸菸人數持續下降。（路透）

全球吸菸率 2022年已降至5/1成年人

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，世界衛生組織（WHO）今年初表示，近年來全球成年吸菸人數已有穩步下降，在2000年全球約有3分之1的成年人吸菸或是曾消費其他菸草產品，但到了2022年這比例就降至5分之1，人數明顯降低，但值得一提的是，世界上最大的菸草公司菲利普莫里斯國際（PMI）23日發佈的第一季獲利和營收都超出市場預期。

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根據菲利普莫里斯國際（PMI）最新財報表示，今年第1季調整後每股獲利為1.50美元，營收為87.9億美元（約台幣2858億元），超出預期的1.41美元和84.7億美元（約台幣2754億元），且其推出的旗艦加熱不燃燒菸草設備IQOS出貨量成長20.9%，達到331億台，在日本等主要市場需求強勁。

事實上，歐盟對調味加熱菸草產品實施禁令，對於依賴此類產品的公司來說是一大挑戰，但PMI通過擴展至其他市場如日本來抵消影響，後續也預計進一步擴大其在非燃燒菸草市場的佔有率，PMI執行長André Calantzopoulos指出，IQOS在日本等市場的強勁需求，以及ZYN尼古丁袋裝在美國的快速成長，顯示公司轉型策略正確且有效。

全球各國政府持續加強菸害防制，菸商靠轉型維持公司營運獲利。（法新社）

各國持續加強菸害防制 菸商積極轉型

根據世衛的說法，研究2000年到2030年吸菸趨勢的最新報告顯示，全球已有150個國家成功降低吸菸人口，不過即便多數國家的吸菸率正在下滑，未來數年內與菸害相關的死亡人數仍將居高不下，研究數據顯示，以目前來說，每年仍有800多萬人因吸菸喪命，其中包括130萬接觸二手菸的非吸菸者。

因此世界各地的政府及相關組織，都積極實施菸害防制措施，希望再將低國人吸菸的比例，不過世衛的研究報告指出，這些加強實施的的國家預計需要等待大約30年，才能有效將吸菸率從上升轉變為下降，並看見吸菸致死人數開始減少。

不過，世衛也警告，菸商仍試圖提高吸菸率，即便各國祭出各種菸害防制法，或設置越來越多禁菸區，仍抵擋不了菸商的應對措施及轉型，其中，世界上最大的菸草公司菲利普莫里斯國際（PMI）正朝「無煙轉型」迅速推進，以從傳統捲菸替代品中賺取更多利潤的推動力。

菸商轉型生產「無煙產品」，菲利普莫里斯國際（PMI）的IQOS產品需求上升。（路透）

菸商結構性轉變 加速推進無煙產品

為因應各國政府對吸菸的管制措施，菸商積極轉型生產「無煙產品」，其中世界上最大的菸草公司菲利普莫里斯國際（PMI），轉型後的業務發展及財務表現雙雙優於預期，背後原因也與全球對無煙產品需求的持續增長有關。

報導指出，在過去10年來無煙產品類別的增長率達到兩位數，這一增勢仍在持續，PMI便順應這一趨勢，加速推進其無煙產品的開發和市場擴展， 並不斷尋求增加在發展中市場的接受度，例如透過價格較低的加熱煙草裝置。

PMI的南亞及東南亞、獨聯體及中東和非洲地區總裁弗雷德·德·威爾德（Fred de Wilde）表示，「我們期待與東方公司探討潛在的合作領域，包括為埃及的成年吸煙者提供比香煙更好的選擇」，今年該公司也收購了埃及最大的香煙製造商東方公司，雙方戰略合作領域將著重在「加熱煙草產品」上，而PMI的IQOS加熱煙草裝置其實已經在全球市場領先，但這些產品主要只在發達市場受歡迎。

根據PMI財報顯示，在2023年，PMI連續第3年實現正增長，且在貨幣中立的情況下，收入和營業收入均顯示出強勁的增長勢頭，旗下IQOS加熱煙草裝置和ZYN尼古丁袋兩款產品的出色表現尤為顯著，而傳統煙草業務仍保持了韌性，為公司的整體財務健康提供了支撐。

加熱煙草裝置IQOS在日本等主要市場需求強勁，抵過歐盟對調味加熱菸草產品禁令的影響。（路透）

無煙產品風靡 延續公司發展

據了解，PMI加熱菸草產品IQOS是通過加熱磨碎的煙草包裝，而不是燃燒它，旨在避免燃燒過程中產生的有害化學物質，而ZYN尼古丁袋香煙的替代品，外觀看起來像小茶包，有薄荷、肉桂、咖啡和柑橘等口味，將其隱蔽地放在口腔內貼近臉頰的地方，且用後無需吐出來，這項產品已風靡全美。

數據指出，截至2023年12月31日，PMI的無煙產品已經在全球84個市場上銷售，在2023年第4季，IQOS的淨收入首次超過了萬寶路（Marlboro）香菸，顯示出IQOS作為全球領先品牌的實力和市場接受度，而ZYN在美國近年的出貨量快速增加，較去年同期成長79.7%。

根據PMI公布的最新財報，今年第1季IQOS出貨量成長20.9%，達到331億部，另外，根據LSEG數據顯示，該公司第1季營收87.9億美元（約台幣2858億元），超出市場預期的84.7億美元（約台幣2754億元），雖然近來受到歐盟對調味加熱菸草產品禁令的影響，但因為日本等其他主要市場對IQOS設備和相關菸品的需求暴增，獲利表現仍超出預期。

PMI的無煙轉型正在迅速推進，無煙產品的淨收入在2023年第4季達到總收入的近40%，而PMI的目標是到2030年，無煙產品的收入佔比超過3分之2，未來PMI將繼續加大對無煙產品的投資和推廣力度，推動行業的可持續發展。

菲利普莫里斯國際目標至2030年，無煙產品的收入佔比超過3分之2。（路透）

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