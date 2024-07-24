父母幫小孩買房 贈與稅計算一次看

台北國稅局表示，父母出資為小孩購買不動產，贈與金額以土地公告現值及房屋評定現值計算。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，父母出資為小孩購買不動產，贈與金額以土地公告現值及房屋評定現值計算，若超過贈與稅免稅額（贈與人每年244萬元），須課徵贈與稅。

台北國稅局說明，父母出資為小孩購買不動產，根據「遺贈稅法」第5條第3款規定，以自己的資金無償為他人購置不動產者，贈與標的為該不動產；至於贈與財產價值的計算，依「遺贈稅法」第10條第1項及第3項規定，土地以公告土地現值為準，房屋以評定標準價格為準。

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舉例說明，甲君於2022年購買不動產2000萬元，並登記於兒子名下，不動產的公告土地現值為600萬元，房屋評定現值為20萬元，因此贈與金額為620萬元（600萬+20萬），贈與稅額為37.6萬元〔（620萬-244萬）×10%〕。

台北國稅局提醒，納稅人出資為子女購置不動產，應於不動產買賣契約訂定日之次日起算30日內，向稽徵機關辦理贈與稅申報；若有漏未申報及繳納稅者，在稽徵機關查獲前，請儘速向戶籍所在地國稅局辦理補申報及補繳所漏稅款，以免受罰。

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