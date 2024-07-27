祭第六波打炒房 央行揭露︰因房市未降溫

央行昨公布6月理監事會的議事錄摘要，因房市無降溫跡象，才決定升準不升息，並搭配第六波房市信用管制措施，獲得不少理事認同。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布六月理監事會的議事錄摘要，就是因房市無降溫跡象，才決定升準不升息，並搭配第六波房市信用管制措施，且獲得不少理事認同。但也有多位鷹派理事表態，國內通膨壓力仍大，打擊通膨決心不可鬆懈，若要升息也表贊同；也有理事支持升準，降低整體流動性、抑制房市，坦言國內房市供需失衡情況無法單靠央行貨幣政策，仍須其他方式解決。

房租推升CPI 打擊通膨不可放鬆

有理事表示，近月房租對CPI（消費者物價指數）年增率的貢獻度越來越大，值得關切，且隨著外食費等價格走升，更不可放鬆打擊通膨；另一位理事認為，目前通膨仍高且已持續很久，若房價繼續上漲，房租亦將上漲，物價上漲的壓力大，應採取稍微緊縮的貨幣政策。

請繼續往下閱讀...

也有理事認為，國內電價調漲對CPI年增率的影響並不大。三月台灣已升息半碼，重貼現率升至二％，為十五年來高點，且今年一至五月僅與AI相關的資通與視聽產品出口高度成長，其餘均呈衰退，若再升息半碼，恐加重傳產、中小企業貸款負擔。

在房市問題上，一位理事建議，房市降溫有二大策略，即價與量。價就是利率，惟其除影響房市交易外，亦會影響投資及消費，且除非利率大幅調整，否則對房市影響不大；而從量著手，縮減流動資金，有較直接、較大的效果，當為有效的辦法。

還有理事指出，目前房屋需求旺盛，而供給面相對短缺，調升存款準備率雖有助於降低整體流動性，對房地產貸款帶來壓縮效果，但房市供需失衡的情況仍須其他方式解決。

另位理事也說，房市供給面包含營造成本、都市計畫及社會住宅等，台灣房價問題很複雜，非央行可獨力抑制；央行能做的就是降低投機性炒房，設法讓房價成長率下滑，而非逕將房價抑制到底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法