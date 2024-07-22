〈財經週報-投資印度〉印度台商總會長︰深入經營 利益取之不盡

印度台商總會會長何俊炘表示，印度有3億人口，中小企業只要深入經營，利益取之不盡、用之不竭。 （記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

印度台商總會會長何俊炘觀察，10年前的印度人口雖然眾多，但是消費力相對有限，該國目前的中產階級人口數大約為1億人，可能在2030年成長到3億人，是其內需市場得以擴張的重要推動力，同時也有利於帶動台商在當地的發展機會，現在部分大型企業在區域製造戰略版圖的考量下進駐設廠，但若以獲利程度來看，反而是中小企業的利基點較為顯著。只要深入經營，「利益取之不盡、用之不竭」。

印度中產階級人口1億 中小企業獲利較高

何俊炘說，有別於中國的經濟本位主義，台商西進可以仰賴資本得到大量勞力，甚至是換取環境方面的機會成本；而印度政府現在追求的是與外商企業共生共榮，不是純粹的「made in India（印度製造）」再加工出口，而是「make in India（製造印度化）」，也就是印度也要學習技術，並向其國內市場提供相同品質的產品與服務，同時保護勞工與環境。

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何俊炘強調，印度發展速度雖然與中國有所差異，但是幾乎每年皆穩定保持8%左右的經濟成長率，未來可望走得更久、更遠，而印度總理莫迪又是個極度聰明的政治家，靠著佔有全球六分之一人口的龐大勞動力與內需市場，並祭出靈活的政治手腕，在國際政策方面以印度利益為主要考量，「你不要說自己有錢，也不要說我窮，歡迎大家來投資」。

印度補強基礎設施 台商可關注標案市場

何俊炘現在同時為印度太思科技董事長，看準印度的現代化基礎設施水準與先進國家仍有一段距離，因此向該國市場導入類似於台灣悠遊卡的電子支付設備與服務系統，成功開創藍海市場，目前除了金融借貸，「其他銀行能做的事情，我們都能做」。而印度政府現正聚焦公路GPS收費系統，涉及當地9,400萬輛汽車感測、辨識商機，也有不少銷售時點情報系統（POS）生意機會，呼籲台商可關注印度標案市場。

先占穩印度地盤 避免印商打對台

何俊炘提醒，在莫迪政策發酵下，台商在印度必須做好長期耕耘的相關規劃，且注意宗教文化、生活習慣方面的差異，應當收起「印度很落後」的刻板印象，把握能夠參與其市場發展的大好時機，「印度的崛起沒辦法被忽視，如果不來占地盤，將來印度的產品就會用6折價格打你的歐美市場，會對台灣產業的生態與競爭力造成深遠影響，這是台商需要深思之處。」

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