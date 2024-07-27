低頭也沒用 蘋果手機市占率摔出中國前5大

蘋果今年第二季首度被擠出中國前五大智慧手機供應商排行榜。圖為蘋果北京直營店。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕就算蘋果低頭，主動在中國下架全球熱門聊天應用程式（App）WhatsApp、Threads與LINE等，但根據市場調查機構Canalys最新報告，蘋果今年第二季首度被擠出中國前五大智慧手機供應商排行榜；Canalys研究分析師鍾曉磊說：「這是史上首次由中國本地供應商包辦前五大名次。」

Q2市占率僅剩14％、出貨降至970萬支

該報告指出，第二季蘋果在中國市占率萎縮至十四％，從第一季的十五％、去年同期的十六％持續縮減。另CNBC統計顯示，第二季蘋果iPhone中國出貨量降至九七○萬支，排名掉至第六；去年同期蘋果出貨量排名第三，然而從今年第一季以來，蘋果出貨量就一路下滑，該季年減二十五％至一千萬支。

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鍾曉磊說，中國手機商走向高端產品策略及與在地供應鏈深度合作，而蘋果卻意圖「穩定零售價格，並保護通路夥伴的利潤」，因此在中國市場上面臨瓶頸；Canalys指出，蘋果智慧服務的在地化於未來十二個月將是關鍵點，因中國的品牌積極將生成式AI融入其產品。

今年第二季，Vivo以十九％的市占率與一三一○萬支手機的出貨量，重新奪回中國最大手機品牌頭銜；Oppo以一一三○萬支、十六％市占率維持第二大品牌地位；分拆自華為的榮耀，以一○七○萬支、年增四％排名第三。

被小粉紅吹捧為民族品牌的華為以十五％市占率、一○六○萬支排名第四，去年同期華為沒有擠進前五大排行榜；小米則以一千萬支、年增十七％排名第五。

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