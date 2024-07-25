睽違3年！非投等債資金大轉正 今年回流3470億元

睽違3年！非投等債資金大轉正，今年資金回流3470億元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Morningstar資料庫中非投資等級債基金自2008年以來之資金流向顯示，睽違3年，非投等債今年資金終於呈現淨流入，截至5月底資料顯示，市場資金已回流105.81億美元（約新台幣3470億元），顯示出此刻正適合進場佈局非投等債ETF。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，自2008年以來，全球非投資等級債位曾連續3年呈現淨流出，但在過去3年聯準會暴力升息環境下，連續3年資金淨流出503.49億美元（約新台幣1.65兆元），不過今年以來至5月底資料顯示，市場資金已回流105.81億美元（約新台幣3470億元）到非投資等級債。

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市場法人表示，全球金融市場面對聯準會何時降息，以及美國大選前政治不確定性升溫，現階段投資人最需要鎖高息、低波動的投資工具，而債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF。

理財達人指出，從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

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