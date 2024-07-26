台灣奪走美製造業？雷蒙多駁：是美企做的決定

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）受訪時反駁台灣從美國奪走製造業工作的觀點，並稱這些決定是美國公司做出的。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對美國前總統川普指控台灣在價值5000億美元的電腦晶片製造業中搶走美國的霸主地位，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）受訪時反駁台灣從美國奪走製造業工作的觀點，並稱這些決定是美國公司做出的，不過，她也強調，在美國生產晶片上，沒有魯莽或玩弄政治的地方。

雷蒙多接受CNBC訪問時強調，美國晶片生產的重要性，並表示美國正在實現十年末的目標。

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雷蒙多表示，我的老闆拜登總統在這個話題上，已經說得很清楚了，我認為這裡沒有地方可以魯莽行事或玩弄政治。

現在是認真對待這些問題，並採取嚴肅解決方案的時候了，這正是我們通過 CHIPS 法案的原因，也是我們在實施該法案時所做的事情。

雷蒙多指出，美國9成以上的圖形晶片，對手機、汽車、軍事裝備等電子產品至關重要，但這些都是在台灣製造的，她稱這種情況“站不住腳”且“不安全”，並稱這使美國變得脆弱。

儘管雷蒙多表示，台灣將永遠有晶片生產，但她表示，美國「需要擺脫這個極度脆弱的地方」。

她指出，美國正“走在正確的道路上”，以實現到2030年20%的晶片國產化的目標，儘管她稱這一壯舉是“大膽的”。

此外，她也反駁了台灣等外國從美國奪走製造業工作的觀點，並稱這些決定是美國公司做出的。

她指出，美國企業尋求廉價資本、廉價勞動力和利潤，因此，一切都流向海外，如中國、台灣等，只不過，我們現在醒來，發現無論是晶片還是關鍵礦物或零件，我們都很脆弱，她指出，並非一切都與短期利潤有關，還是必須先考慮國家安全。

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