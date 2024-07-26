台灣公司也上榜？中國500強企業排行 驚見一票台企「被」入列

《財經》雜誌25日公布2024中國500強企業，台灣企業「被入榜」。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《財星》雜誌（Fortune）25日公布2024中國500強企業，根據最新榜單，中國國家電網有限公司以5459億美元年營收位居榜首。不過在這份500強排行中，台灣一票企業竟然也「被入榜」，鴻海（2317）位居第7，是這份榜單中排名最前的台灣公司，台積電（2330）名列第55名、和碩（4938 ）第94名。

根據中國500強企業，前5名分別為中國國家電網有限公司、中國石化、中國石油、中國建築集團、中國工商銀行；6至10名則為中國建設銀行、鴻海、中國農業銀行、中國鐵路工程集團、中國銀行。鴻海是唯一入榜前10的台灣企業。

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在這份榜單僅算前200名企業中，就可以見到逾10家台灣企業上榜。鴻海、台積電、和碩、 廣達（2382）排第120名、台灣中油排第126名、仁寶（2324）排第136名、國泰金控（2882），排第140名、緯創（3231）排第144名、富邦金（2881）第排152名、台塑化（6505）第排160名、日月光投控（3711）排第175名、統一（1216）排第176名、英業達（2356）排第名189名、華碩（2357）排第200名等台灣企業都在這份榜單中。

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