房貸逼近滿水位 銀行緊縮放款

房市買氣火熱，導致房貸餘額一年暴增9304億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣火熱，導致房貸餘額一年暴增9304億元，更讓部分銀行房貸放款逼近滿水位紅線，進而緊縮房貸放款業務，甚至傳出部分銀行不收新案放款業務或是申請房貸要排隊等放款，此外，近期又碰到央行調升存款準備率藉此收回市場部分資金，最終影響的是新申請房貸民眾的房貸資金成本變貴。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實從央行調升存準率後，資金就已受影響，其中最快觸動的是股票質押利率攀升，緊接著因房市火熱，銀行在過去一年放款許多房貸，導致短期內可放款的部位降低。

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新增房貸成本拉高已成事實

目前陸續有銀行採保守態度放款，因此，建議新申請房貸民眾要多跑幾家銀行詢問條件，不過，可預期的是要爭取房貸地板價的難度已提升，進而衍生出房貸成本拉高的現實。

根據信義房屋彙整，今年5月民眾購置住宅貸款餘額已達10.4兆元，對比去年同期，僅1年時間便大增9304億元，顯見過去一年時間放款速度與額度驚人。

曾敬德表示，銀行因應自己本身可放款額度就有不一樣的做法，過去也不是沒有個別銀行放款接近上限的狀況，只是這次似乎明顯感受到市場整體資金趨緊，主要包括房市太熱導致一年短期放款太多，另外，央行升存準率回收資金也有影響，而近期市場對於新青安質疑聲也會影響銀行放款態度，立法院也要求金管會檢討「銀行法」第72之2條的法令是否過於寬鬆，種種因素都可能讓銀行稍踩煞車。

曾敬德建議，民眾若是貸款無法順利撥款，可能會影響到買屋流程，容易產生糾紛，建議民眾可能要先多問幾家銀行，且房貸管道除了傳統銀行外，還有網路銀行、農漁會等可以試看看，不過要拿到地板價的難度會增加。

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