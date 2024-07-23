五大銀行6月新增房貸史上次高 新青安佔比40.92％

台銀等5大銀行6月新增房貸金額破千億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布台銀等5大銀行6月新增房貸金額較5月減少150.14億元，但仍然破千億元，達到1012.21億元，為歷史次高紀錄，新青安佔比40.92%，則是2016年7月以來新高。

累計上半年5大銀行新增房貸金額5512.51億元，創歷年同期新高，年增110.53%。

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央行官員指出，6月5大銀行新增房貸金額減少主要是工作天數較5月減少，建物買賣移轉棟數月減逾1成；此外，5大銀行在6月承作新青安、軍公教貸款金額也有同步下滑跡象。

這是否與財政部近期嚴查新青安人頭戶，各部會相繼寄出房市管控措施有關？房市熱度是否有冷卻跡象？央行官員表示，目前僅是一個月數字，需累積多一點數據才能判斷，且政策需要時間發酵，會持續觀察房市情況。

官員強調，去年下半年以來房市相對熱絡，從供給面來看，除土地稀有性確實存在外，營造成本高漲也有影響；在需求面上，台商回流、景氣回溫以及台股創高帶動財富效果都會推升房市熱度，新青安優惠房貸的推出只是其中一個因素。

隨政府近期陸續推出新的房市控管措施，比如7月將上路的囤房稅2.0、央行下調特定地區第二戶貸款成數至6成，以及財政部嚴查新青安人頭戶等，應有助新青安政策導向正常化。

另外，5大銀行新增房貸利率在連4個月上升、5月來到2.187％創下近15年新高後，6月微幅下滑0.003個百方點至2.184%，是否銀行之間出現殺價競爭搶房貸情況？官員表示，房貸利率從2022年3月央行升息以來呈現往上趨勢，6月往下，與這個月信用較佳房貸戶增加有關，通常銀行針對信用良好房貸戶都會給予較優惠的房貸利率，應該是短期現象。

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