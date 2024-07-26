日本餐廳出「這招」應對爆量外國遊客：並非加價宰客

日本旅遊業在疫情後迅速復甦，迎來許多外國遊客。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本旅遊業在疫情後迅速復甦，儘管日本從來都不是以「宰外國客」的國家聞名，但爆量遊客帶來的「過度旅遊」問題，以及疲軟的日圓等種種因素，開始讓日本國內餐廳開始考慮實施「雙重價格制」，不過業者解釋，這並不是向外國人加價，而是向日本人「打折」。

《CNN》報導稱，如果遊客能說一口流利的日文，還能在東京附近的壽司店點餐，那麼之後你到日本旅遊吃飯時被店家當成日本人，那麼你可能會得到更划算的價格。

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位於東京澀谷的居酒屋「Tamatebako」，就針對日本人和外國人提供不同的價格，老闆Shogo Yonemitsu指出：「我們確實很難為外國人提供服務，這超出了我們的能力範圍。」

以60種海鮮吃到飽加上平日晚上可飲料喝到飽的套餐來說，菜單上表明日本人售價為5980日圓（約1298元新台幣），但外國人則是6980日圓（約1515元新台幣）。Shogo Yonemitsu強調，他並沒有向外國人加價，而是向日本人「打折」，表示出於成本考量才需要這樣做，遊客變多不僅僅是增加額外座位，這麼簡單就可以解決。

Shogo Yonemitsu解釋，是因為考量到替外國遊客服務的成本才會這樣，如必須聘用會講英語的員工來接受訂單、處理預訂，並向遊客解釋一切事項，從如何區分生魚片和燒烤的食物，到如何放置行李等一切問題。他表示如果不這樣做就會造成「混亂」。

報導稱，雖然「雙重價格制」在日本是種新現象，但在世界其他地區十分常見，如義大利威尼斯和西班牙巴塞隆納，都有祭出類似措施。

除了雙重價格制，日本各地還開始徵收旅遊稅，規定遊客上限，甚至禁止酒類銷售，試圖抑制過度旅遊帶來的影響。而在遊客湧入拍照給當地帶來了垃圾和交通問題後，富士山河口湖更出現架網阻擋遊客拍照的狀況。

此外，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的姬路城，當地市長考慮收外國人6倍票價。而北海道旅遊當局本月敦促企業為當地人制定更低的價格。

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