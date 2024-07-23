3成國人最愛投資美國 摩根投信睽違8年推新基金

摩根投信睽違8年推出新基金。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕摩根投信睽違8年推出新基金，考量3成國人最愛投資美國，對美股、保單、資產增值都有偏好，特別為台灣投資人量身訂做推出股、債、實質資產442配置的摩根大美國領先收成多重資產基金，將於8月12日開募。

摩根投信董事長唐德瑜表示，過去幾年來金融市場變化多端，雖然產品愈來愈多元，但投資難度也明顯增加，所以我們一直在觀察台灣投資人的偏好，並思考如何集結集團的資源和強項，滿足台灣投資人的需求。

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摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，這檔新基金不單純只訴求收益，而是要在美國多重資產裡，透過優質的投資標的與配置策略，去滿足台灣投資人既要追求成長、也要低波動、更要滿足收益的三重期待。

楊若萱指出，摩根大美國領先收成多重資產基金是一檔聚焦在美國的多重資產型的基金，在收益策略上，配置約40%的比重在「美國高品質成長股票」，並同時搭配「掩護性買權」的操作，打造出一種無論市場變化，都能替投資人爭取創造收益的機會。

此外，這檔基金在「美國企業債」上也配置了約40%的部位，採取「非投資等級債」與「投資等級債」互為搭配的策略，創造穩定收益與降低波動的功效。

她分析，在美國整體利率環境已經進入高原期的當下，這種配置方式可以替投資人鎖定較為平穩的收益來源，若聯準會未來降息，甚至還有機會帶來資本利得的空間。

此外，這檔基金對於包含REITs與基礎建設股票在內的「美國實質資產股票」，也額外配置了約20%的部位。楊若萱補充，在資產類別中，實質資產股票的收益來源其實更接近「另類資產」，與傳統股債之間的關聯度雖然較低，但整體收益率卻也相當吸引人；無論景氣與市場好壞，提供一定的收益基礎。

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