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外資匯出！新台幣升轉貶結束連3紅

2025/05/19 18:23

新台幣升轉貶，結束連3紅。（記者陳梅英攝）新台幣升轉貶，結束連3紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美債信遭降效益持續發酵，美股盤前電子盤大跌，影響台股今日開低走低，下殺逾300點，外資熱錢匯出，也使新台幣兌美元匯率結束連3紅，收在30.205元、貶3.3分，成交量萎縮至12.55億美元。

台股今天下跌319.86點，收在21523.83點，三大法人合計賣超166.39億元。其中，外資終結連11日買超，週一賣超130.5億元。

新台幣匯價一早以30.16元開出，最高升抵30.125元，隨台股跌勢擴大、外資熱錢匯出，台幣由升轉貶，午後一度貶至30.225元，隨著美元指數突然下殺，台幣貶幅收斂，最終仍收在30.205元。

主要亞幣週一升貶互見，根據央行統計，美元指數今日下跌0.26%、韓元勁揚0.29%、日圓升值0.27%、新幣升0.08%，台幣貶0.11%、人民幣重挫0.13%。

匯銀人士指出，美國3大信用評等機構之一的穆迪（Moody’s Ratings）上週將美國信用評級從最高級別的AAA下調至AA1後，引發市場關注，美債遭到拋售，美國三十年期公債殖利率升破5%，美元指數大幅滑落，目前市場正緊盯美國今晚開盤以及美元走勢。

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