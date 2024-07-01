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00928換股3 ESG績優上櫃公司 櫃買中心：持續推動優質永續標的

2024/07/01 15:29

櫃買中心表示，將積極推動永續商品。圖為董事長陳永誠。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣指數公司上週五（6月28日）公告「中信上櫃ESG 30 ETF」（00928）新增穩懋（3105）、廣明（6188）及萬潤（6187）3檔，櫃買中心今日表示，00928的投資標的聚焦上櫃股票，櫃買中心也將持續耕耘永續金融商品，提供投資人布局永續的優質標的。

櫃買中心表示，00928是在去年推出，投資標的聚焦於上櫃股票，結合永續發展ESG概念，精選出流動性佳、財務體質優、永續評鑑分數高的30家優質上櫃公司，而其成分股在永續發展的各面向都表現優異，投資人也可藉此節省逐一評估資本市場眾多公司ESG表現所耗費的時間。

近期國內ETF市場快速成長，櫃買中心建議，投資人可善用00928兼具市值型增值潛力及成分股體質良好，且ESG評分高的特色，掌握兼具永續發展與企業獲利的ETF投資契機。櫃買中心也長期耕耘永續金融商品發展，致力讓ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見。

櫃買中心也關注包括氣候變遷在內的永續議題及發展趨勢，於去年發布台灣第1個交易所編製的氣候韌性主題指數「TPEx FactSet氣候韌性指數」，表彰兼具氣候韌性及可投資性上櫃公司，並持續與專業指數編製機構合作，推動符合市場需求的永續相關主題特色指數及指數化商品。

全球永續趨勢持續，台灣持續強化各面向相關制度法規，櫃買中心也期待，透過推動更多永續指數化商品，引導投資人透過投資發揮永續影響力，驅動企業投入永續發展，提供投資人更多掌握永續投資趨勢的優質選擇。

櫃買中心除在永續債等金融商品領域持續深耕外，為協助上櫃公司編制永續報告書也精進許多措施，7月並將舉辦「永續資訊之管理內部控制制度宣導會」，對內舉辦環境教育活動等，以提升櫃買中心成員的永續教育意識。

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