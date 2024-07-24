第2季北市辦公室空置率6.4％ 亞太區名列前段班

第二季北市頂級辦公室平均租金每月每坪約3279元，創統計以來最高紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第2季北市辦公室空置率約6.4%，在亞太區名列前段班、排名第4，且頂級辦公室平均租金每月每坪約3279元，創統計以來最高紀錄。

根據瑞普萊坊最新發布第2季台北市辦公室租賃市場報告，最新空置率約6.4%，跟過去20年相比，處於相對低水位，而且在亞太區僅次於首爾的1.5%、東京的4.3%以及新加坡的5%，顯示北市辦公室租賃需求仍活絡。

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瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉認為，租賃需求持續存在，因此，未來幾年台北市辦公室空置率將維持在10%以內。

綠色認證辦公室成企業租賃首選

尤其近年可以觀察到越來越多企業因應ESG政策，指名進駐擁有綠色認證的建築，例如取得LEED、WELL認證，或是EEWH綠建築標章的大樓。這樣的標的目前市場需求越來越高，不僅是新建商辦的標配，不少既有大樓也積極申請認證，如信義計畫區的指標頂辦「華新麗華大樓」，就於今年6月取得LEED黃金級認證，作為其兼顧環境永續及安全的證明。

從供給面來看，今年台北市中心陸續有新辦公大樓啟用，包括寶紘敦南商業大樓、國泰松江商業大樓、遠雄巨蛋、上海銀行總部和元大銀行仁愛總部，商辦市場供給量增加近4萬坪。

年底前還有皇翔台北廣場及金星大樓即將交屋，全年預計將新增約5萬5千坪的供給量。

江珮玉表示，政府近年積極推動老舊建物重建，再加上前幾年旅遊市場受疫情影響，市中心不少屋齡較高的辦公大樓和飯店不約而同拆除改建，此外，也有不少建商觀察到過去幾年市中心辦公室新供給不足，因此轉而投入辦公大樓開發，預期隨著新供給出現，將陸續見到企業搬遷潮，一方面是地震安全考量，另一方面也因應企業提升辦公環境、進駐綠建築的ESG政策需求。

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