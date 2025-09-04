解決房貸荒！ 政院今拍板不動產放款限制排除新青安、回溯至9月1日

行政院會今（4）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（4）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題，並回溯至9月1日實施。

金管會表示，新青安自2023年8月上路以來，截至2025年7月底已累計核貸近12萬9464 戶、金額逾9994億元，73%以上借款人為40歲以下青壯年族群，顯示政策確實協助部分剛性需求。不過，由於公股銀行第72條之2的比率上逼近預警線，導致部分符合資格民眾貸款遭卡關，甚至出現無法順利交屋的情況。

行政院會今拍板，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。此項調整將大幅擴大新青安貸款量能，縮短民眾等待時間，避免因銀行額度受限導致的「貸不出」問題。

行政院補充，政府會持續調控信用，確保資金符合購屋實需，更會支持青年購屋自住的需求。自9月1日起，「新青安」申貸不佔用銀行法限額。

對於政府如何加強三道防線，行政院說明，1、限貸一次：一個人一生只能貸一次。2、自住切結：必須簽下「自住承諾」，政府會跨部會查核。3、違規追繳：查到轉租、炒房或人頭戶，就追回利息補貼並調整貸款條件。

至於銀行是不是人人都會貸？行政院說，不是。銀行還是會依「5P原則」來審核（借款人、用途、還款能力、保障、展望），要確認申請人真的有能力還款。不是每案都能拿到最高1000萬或40年期。

