晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

解決房貸荒！ 政院今拍板不動產放款限制排除新青安、回溯至9月1日

2025/09/04 10:26

行政院會今（4）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外。（資料照）行政院會今（4）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（4）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題，並回溯至9月1日實施。

金管會表示，新青安自2023年8月上路以來，截至2025年7月底已累計核貸近12萬9464 戶、金額逾9994億元，73%以上借款人為40歲以下青壯年族群，顯示政策確實協助部分剛性需求。不過，由於公股銀行第72條之2的比率上逼近預警線，導致部分符合資格民眾貸款遭卡關，甚至出現無法順利交屋的情況。

行政院會今拍板，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。此項調整將大幅擴大新青安貸款量能，縮短民眾等待時間，避免因銀行額度受限導致的「貸不出」問題。

行政院補充，政府會持續調控信用，確保資金符合購屋實需，更會支持青年購屋自住的需求。自9月1日起，「新青安」申貸不佔用銀行法限額。

對於政府如何加強三道防線，行政院說明，1、限貸一次：一個人一生只能貸一次。2、自住切結：必須簽下「自住承諾」，政府會跨部會查核。3、違規追繳：查到轉租、炒房或人頭戶，就追回利息補貼並調整貸款條件。

至於銀行是不是人人都會貸？行政院說，不是。銀行還是會依「5P原則」來審核（借款人、用途、還款能力、保障、展望），要確認申請人真的有能力還款。不是每案都能拿到最高1000萬或40年期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財