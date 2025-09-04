台積電2奈米外洩案！路透：「護國神山」出1招管理商業機密

台積電日前爆出內部員工外洩相關2奈米製程技術。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電日前爆出內部員工外洩相關2奈米製程技術，《路透》報導，台積電（2330）生產世界上最先進的晶片，現計畫將其耗時多年打造的商業機密管理系統，推廣給歐美地區的供應商與合作夥伴，用於管理和利用其寶貴的商業機密。

台灣營業秘密保護協會理事長的謝福源表示，台積電2013年開始建構的商業機密登記系統，目前已被20家台灣本地公司採用，包括日月光科技控股股份有限公司等。

請繼續往下閱讀...

謝福源表示：「如果我們的供應商也採用這套管理系統，將有助於他們建立更強大的創新文化與更系統化的管理方式，這對我們而言也是一種助益。」他表示，最終目標是在公司內部保留更多技術，並增強台積電的競爭優勢。

截至今年7月底，台積電這套系統中已登錄超過61萬筆商業機密資料，涵蓋多項關鍵技術與專業知識。

謝福源表示，台積電的這套系統不只是一個資料庫，它還與公司的人力資源（HR）及資訊科技（IT）平台整合。

而當被問及建立如此龐大的資料庫是否會成為駭客的攻擊目標時，謝福源回應，在系統建立之初，「網路安全就已經是根本且必要的考量」。

他強調，這套系統受到嚴格的資訊安全流程保護，所有檔案，包括商業機密資料庫，都會自動加密，確保即便駭客成功取得資料，也無法讀取其內容。

常在國際法律事務所合夥人王仁君（Jeanne Wang）認為，台積電的這套系統能幫助以研發為導向的公司管理其龐大的機密知識，並在發生爭議時，能更快速有效地提出證據，這在全球企業中是相當罕見的做法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法