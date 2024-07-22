〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連4紅 景氣燈號續亮黃紅燈

畢業季到來，6月失業率可能會略微提升。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要經濟數據公布。經濟部將公布6月外銷訂單有望連4紅；隨畢業季來臨，主計總處統計的6月失業率可能小幅回升；國發會預計發佈6月景氣燈號將續亮黃紅燈。

根據經濟部統計，5月外銷訂單488.9億美元，月增3.8%、年增7%，為連續3個月正成長，並為歷年第三高紀錄。經濟部預估，6月外銷訂單為490-510億美元，月增0.2-4.3%、年增10.9-15.4%，將可連4紅。第二季外銷訂單介於1,450-1,470億美元，季增8.8-10.3%、年增9.5-11.1%，將結束連續7季的負成長。

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經濟部本週還將發布6月工業生產指數，預估將連4紅，且可望維持雙位數成長；在內需部分，5月零售業營業額4,009億元、年增2.4%，連33紅，為零售史上最長成長週期，預估6月在端午連假、年中慶、畢業季等節慶、促銷下，零售、餐飲將持續成長。

畢業潮影響 6月失業率可能微升

主計總處將公布6月的失業率則隨畢業季到來可能會略微提升。據統計，5月失業率3.34%，月減0.02個百分點，連3個月下滑，創24年同期新低，顯示勞動市場續呈穩定。

在外貿、內需暢旺，勞動力穩定下，國發會將公布6月景氣燈號也有機會續亮黃紅燈。此為4月以來連續第3顆黃紅燈。

另外，央行將公布兩項國內房市重要指標，其中，在5大銀行新承作房貸金額上，由於8大公股銀對於新青安轉租、人頭漏洞，審查趨嚴，6月新青安核貸件數與人數回降，6月六都買賣移轉棟數23,801棟，雖仍比去年同期增加16.9%，但較5月減少11.5%，預期將影響5大銀行6月新增房貸金額；惟國內房貸市場餘額仍將續創新高。

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