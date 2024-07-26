日盛台駿加速成長動能 綠能多元業務與海外佈局齊發

日盛台駿國際租賃今（26）日舉辦上市前業績發表會。右4為董事長簡志明、左4為副董事長朱志威。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日盛台駿國際租賃（6958）今（26）日舉辦上市前業績發表會，日盛台駿事業版圖涵蓋台灣、中國和泰國，在台灣長期經營車輛相關業務，重車分期規模是市場前4大，並加速擴展綠能投資與融資等新業務；隨著升息循環進入尾聲，有利於租賃業發展，將把握契機加強成長力道。

日盛台駿國際租賃2023年營收106億元，2024年上半年營收57.71億元，年增15.22%。2024年第1季合併營業毛利10.14億元、年成長19%。2023年EPS 1.47元，現金股利1元，股利配發率約70%。

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日盛台駿董事長簡志明表示，日盛台駿深耕兩岸租賃市場已40餘年，2022年年底和台灣工銀租賃公司合併後，資產規模擴大，業務也更多元化。目前核心業務包括車輛分期付款、企業融資、長期租車以及綠能業務。

簡志明強調，2023年在全球通膨、升息及產業庫存調整持續影響下，全球經濟成長力道趨緩，但日盛台駿的營收在2023年和2024年上半年仍然保持成長。

日盛台駿副董事長暨總經理朱志威表示，日盛台駿的事業版圖涵蓋台灣、中國和泰國，在台灣長期經營車輛相關業務，重車分期規模是市場前4大，長租車的保有台數也一直維持市場前5大；在中國的業務以設備融資租賃為主，位居設備租賃台資業者前列；今年5月底設立泰國子公司，業務以企業融資與商用車輛分期為主。

朱志威指出，日盛台駿完成合併後，企業融資業務快速成長，並跨入綠能投融資業務。去年下半年設立日盛全能源公司，聚焦於太陽能光電電廠的投資以及融資。綠能融資方面，主要針對太陽能、風能等再生能源項目提供專項融資支持，協助綠能企業快速成長。未來除深耕車輛領域提升收益，也會加速發展企業融資與綠能業務，並持續擴展東協市場，增加營收來源。

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