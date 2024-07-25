市場等待美經濟數據 黃金上漲

週三（24日）黃金價格上漲。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元下跌，市場注意力轉向本週公布的美國經濟數據，週三（24日）黃金價格上漲，現貨黃金上漲0.1%，報每盎司2411.50美元；8月交割的黃金期貨上漲0.3%，報每盎司2415.70美元。

《路透》報導，Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示：「美元指數走弱、美股走低，以及原油價格走高，這些正支撐黃金和白銀的買盤興趣。」

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週三，美股科技股加權指數納斯達克指數受重擊。投資者目前期待週四公布的美國第2季國內生產毛額 （GDP）數據，及週五公布的6月個人消費支出（PCE）數據，以尋找Fed降息路徑的線索。

EverBank全球市場總裁加夫尼（Chris Gaffney）表示，黃金當前推高主力來自市場對Fed提前降息的預期。此外，「印度調降黃金和白銀的進口稅也有所幫助，因為這將增加需求。」印度將黃金和白銀的進口關稅從15%下調至6%。

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