窮礦工挖到313萬元巨大鑽石下場曝光：同住19名親戚都有份

印度一名窮礦工挖到19.22克拉的鑽石，拍賣價值高達800萬印度盧比。過篩清洗示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度中部中央邦（Madhya Pradesh）潘納市（Panna city）有個家中貧窮且負債累累的礦工古德（Raju Gound），10多年來一直和當地政府租賃礦山以挖掘鑽石，但一無所獲，而古德週三（24日）一如往常去尋找鑽石時，意外挖到了一顆19.22克拉的巨大鑽石，拍賣價值高達800萬印度盧比（約313.8萬元新台幣），而如何處理這筆意外之財？古德計劃先還債，再把這一大筆錢分給同住的19名親戚，然後繼續去挖鑽石。

《BBC》報導，潘納市在印度以蘊含鑽石礦聞名，民眾常向印度政府租下便宜的淺層礦井來尋找鑽石，印度聯邦政府的國立礦產開發公司（NMDC）在潘納除了執行機械化鑽石開採計畫外，也會把淺層礦井出租給個人、家庭或合夥團體，還會配備基本的工具和設備。邦政府鑽石辦公室官員辛格（Anupam Singh）表示，這些礦井的租金，約在200元至250元印度盧比（約78元至98元新台幣）。

請繼續往下閱讀...

2018年時，曾有1名來自本德爾坎德邦（Bundelkhand）的工人，在潘納某處礦場發現1枚價值高達1500萬元印度盧比（台幣約588.3萬元）的鑽石，然而這樣的狀況十分罕見。

古德告訴《BBC》，每到農業、石工沒有需求的季風季節，他們全家人就會到潘納租礦場找鑽石，而該處礦場是他父親在2個月前租的。古德說：「我家很窮，沒有其他收入，所以我們這樣做是希望能賺一點錢」。古德曾聽說別人偶然間找到鑽石的故事，並希望他自己哪一天也能如此走運。

就在週三上午，古德前往礦井執行日常挖鑽的工作，他說：「這項工作單調乏味，我們挖一個坑，挖出大塊的土壤和岩石，過篩清洗，然後仔細檢查許多顆乾燥的小石子，從中尋找鑽石」。就在當天下午，他的努力終於有了回報：「我在石頭中篩著篩著，看到一塊像是玻璃的東西，我把它拿到眼前一瞧，發現微弱的光芒。那一刻我明白自己找到鑽石了。」

古德把鑽石送到政府鑽石辦公室測量秤重，發現這顆大鑽石重達19.22克拉，政府拍賣價可望高達800萬印度盧比。官員辛格說，這顆鑽石將在下次拍賣時出售，扣除政府特許使用費與稅金之後，剩下的金額全歸古德所有。

古德說，他並不怕別人知道自己挖到大鑽石的事情，因為他打算先還清50萬元印度盧比（約19.6萬元新台幣）的債務，然後希望為家人蓋更好的房子，甚至是支付孩子們的學費，然後計劃把這一大筆錢分給同住的19名親戚。古德只要一想到財富會找上門，他就心滿意足了：「明天，我會再度前進礦井尋找鑽石。」

Debt-ridden India labourer digs up diamond worth $95,000 https://t.co/narifmjKgX — BBC News （World） （@BBCWorld） July 25, 2024

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法