台新銀統籌主辦「英利-KY」永續聯貸案 額度8千萬美元

台新銀統籌主辦英利-KY永續連結聯貸案，展現永續金融影響力。（台新銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行統籌主辦開曼英利公司（英利-KY，股票代號2239）的8千萬美元之永續連結聯貸案，今（26日）舉行簽約儀式，此聯貸資金主要用途為英利-KY充實中期營運資金。

此聯貸案由台新銀行擔任管理銀行，並邀請台北富邦銀行共同主辦，獲得上海商銀、王道銀行、中國信託銀行、凱基銀行、玉山銀行、安泰銀行、板信銀行以及新光銀行等金融機構支持。

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台新銀行表示，英利-KY聯貸案原訂募集金額為7千萬美元，募集期間獲所有銀行承諾之參貸總金額為1億美元，達原預計募集額度142%，最終以8千萬美元辦理簽約，顯示銀行團對英利-KY營運與前景深具信心。

台新銀行分析，汽車零組件領導大廠英利-KY經營過程中重視環境保護，控管生產過程中產生的廢棄物排放，對於推動節能減碳、履行企業永續責任不遺餘力。

為落實ESG永續發展，台新銀將往來企業視為永續發展的合作夥伴，本次主辦英利-KY聯貸案，將溫室氣體碳排放強度、用電節能及節水等ESG永續發展指標納入聯貸條件，針對英利-KY永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持英利-KY實踐永續發展。

英利-KY成立於2015年，主要產品是車身結構零部件及防撞系統零部件，生產基地遍布中國的14個省市，公司投入多樣化加工工藝、材料並結合製程，具備成熟的製造經驗及卓越的產品開發實力，能滿足整車製造商不同階段的開發要求，主要客戶品牌包括國際知名的福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）、賓士（Benz）、BMW、Volvo、比亞迪及美系電動車等車廠。

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