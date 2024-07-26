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中國遊客挖洞拍富士山太扯 日本河口湖町公所出新招

2024/07/26 17:16

日本山梨縣富士河口湖車站的羅森超商為拍攝富士山熱門景點，因遊客諸多脫序行為使當局決定在外架起黑布遮蓋，傳出被中國遊客挖了10個洞，日方決定改成更堅固的布料。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為解決「觀光公害」，日本山梨縣富士河口湖町公所今年5月在河口湖車站外的羅森超商對面，架設黑布阻擋外國觀光客拍攝富士山，沒想到，竟有中國遊客在黑布上挖了10個洞搶拍美景，令人傻眼。日本當局25日決定將黑布換成棕色布，材質也原來的黑布更堅固。

訪日外國遊客為拍攝富士山美景，不斷出現脫序行為，之前設置阻擋遊客拍攝的黑布，竟有中國旅客直接「挖開黑布」拍攝富士山，驚呆一旁的自家人。隨後，日方將所有黑布上洞口修補，富士河口湖町公所還派人巡邏，並在黑布上貼著「監視器拍攝中」的標語。

即使如此，仍難以解決「觀光公害」問題，富士河口湖町公所再出招，考量之前的黑布被遊客挖洞、切割等情況，將黑布改換成更堅固材質的棕色布料。

共同社引述富士河口湖町公所的說法稱，棕色布與原來的尺寸相同，高約2.5公尺、寬約20公尺，該町負責人解釋，由於黑布給人的印象不好，換成棕色布也顧及景觀。

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