下週油價估漲0.3元！創近9個月新高

下週國內汽柴油估漲0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價估連4漲！中油公司持續啟動平穩機制，吸收後，預估下週汽油、柴油都將調漲0.3元，將是國內油價連續4週調漲；若按預估，國內油價創近9個月新高。

國際油價較上週下跌，主要是因川普勝選機率升高提振原油供應增加預期、全美零售汽油均價由升轉跌；中油累算至7月25日的調價指標7D3B週均價為81.80美元，較上週84.83下跌3.03美元。新臺幣兌美元匯率32.843較上週32.630貶值0.213元。

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中油依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲2.3元，柴油調漲3.7元。中油持續吸收，若維持亞鄰最低價、平穩措施，預估下周汽油預估實際調漲0.3元、柴油調漲0.3元。

若依照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.3元；95汽油將是去年10月30日以來新高。

最終實際調整金額以週日中午12點，中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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