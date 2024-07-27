美6月PCE續降溫 9月降息添信心

美國聯準會衡量通膨的重要指標「個人消費支出指數」（PCE）六月略微放緩，顯示美國通膨持續降溫，為九月降息再添有力數據。圖為紐約民眾購物。（示意圖，中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）衡量通膨的重要指標「個人消費支出指數」（PCE）六月略微放緩，顯示美國通膨持續降溫，為九月降息再添有力數據。

美國商務部昨公布六月PCE月增○．一％、年增二．五％，皆符合道瓊預期，前一月PCE月增○．一％不變；聯準會官員將PCE作為其衡量通膨的主要基準線，該數據持續高於年增二％的長期目標。

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核心PCE年增2.6％也符合預期

排除食品與能源的核心PCE月增○．二％、年增二．六％，皆符合預期；商品價格月減○．二％、服務價格月增○．二％，住房有關價格上揚○．三％，較過去三個月月增○．四％的幅度放緩，並創二○二三年一月以來最小月增幅度。

個人所得月增○．二％，低於○．四％的預期增幅，支出增加○．三％，符合預期；個人儲蓄率（儲蓄占個人可支配所得比重）降至三．四％，五月為三．五％。Cherry Lane投資合夥人梅克勒說，「這是相當好的通膨報告，進一步強化了軟著陸的說法」。

第2季GDP成長2.8％ 美經濟仍強韌

此外，美國商務部週四報告，第二季美國國內生產毛額（GDP）季增年率二．八％，遠高於第一季的一．四％，以及經濟學家預期的二．一％增幅，顯示美國經濟仍強韌。

激勵美股早盤走高

該報告公布時機正值市場密切關注聯準會的貨幣政策走向，儘管幾乎沒有人預期聯邦公開市場委員會（FOMC）在下週舉行的政策會議上會有任何動作，然而芝商所FedWatch工具顯示，期貨市場押注九月降息的機率已從該報告公布前的八十八％上升至九十一．五％，多數交易員也認為，十一月、十二月的FOMC會議有望再度降息。

美國主要指數昨開盤走高，道瓊漲逾四百點，標普五百、那斯達克均漲逾○．八％，費城半導體強彈近二％，台積電ADR漲○．三％。

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