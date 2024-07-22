〈財經週報-投資印度〉印度潛力強 小廠也瘋狂

印度市場穩健增溫，小廠趨之若鶩。（路透）

記者張慧雯、王憶紅、方韋傑／專題報導

除了資本實力雄厚的大廠，小廠也對穩健增溫的印度市場趨之若鶩。二極體廠虹揚-KY（6573）發言人程御峰就表明，公司將以品牌廠的角度切入，透過手中掌握的產業技術協助當地商家逐漸建立規模經濟；此外，環保綠能廠萬年清（6624）也已鎖定印度廢水處理市場；貨代業者中菲行（5609）更將前往設置諮詢服務部門。

萬年清搶先布局水處理市場

由於看好印度水資源處理商機，萬年清今年6月宣布於印度成立子公司。董事長何家慶表示，目前先與台資鞋廠、當地企業及工業區合作，相信未來印度市場的業務能迎來快速成長期。

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萬年清營業項目以工業廢水處理工程及有機廢氣處理工程為主。何家慶指出，印度經濟快速發展且環保意識日益提升，對高級水處理技術的需求將持續成長，設立子公司後已在新德里進行模廠示範計畫，示範如何提升廢水廠處理效能，同時也有生技廠零排放、市政汙水回收項目等正在洽談中。

中菲行設立印度諮詢服務部門

中菲行7月初宣佈在印度清奈/坦米爾那都設立全新的「拓展至印度」（Expand to India）諮詢服務部門，提供包括報關和合規、進口支援、法律專家、供應鏈優化、工廠管理、完整配送等諮詢服務，以有效協助製造商應對複雜的印度海關法規、法律要求和貿易合規，大搶台商印度商機。2023年中菲行東南亞地區（含印度）營收占比尚僅有13.4%。

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