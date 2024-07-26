護國神山最可靠！英特爾及Wolfspeed德國廠全推遲 僅台積電例外

外媒披露，台積電德國廠即將動工。圖為台積電董事長魏哲家。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕德媒報導，正當半導體巨擘加快蓋新廠滿足市場需求之際，晶片企業在德國的新廠興建速度明顯延宕，其中，美商英特爾及Wolfspeed因業績不如預期，推遲海外投資案，德國新廠至今沒有確定動工日期，只有台積電例外，預計德勒斯登新廠即將在幾週內動工，符合台積電去年宣佈的時間表。

《德國之聲》報導，英特爾早在兩年前就宣佈斥資300億歐元，在德國東部馬德堡蓋廠，創下外資晶片廠商來德投資新紀錄。英特爾也已在馬德堡買了土地，德國聯邦政府亦允諾提供100億歐元的補貼，「英特爾卻遲遲未確定何時動工興建」。

請繼續往下閱讀...

英特爾德國新廠遇瓶頸。圖為執行長季辛格。（彭博）

業績不如預期 英特爾海外投資趨緩

報導指出，英特爾最初宣稱在2023年動工，後來又要求德國政府增加補貼力度，歷經數月談判後，英特爾和德國政府於去年夏天就補貼金額達成一致，但在此後一年的時間裡卻鮮有新進展。

反觀英特爾在美國本土的投資建廠步伐就快很多，其在亞利桑那州及俄亥俄州都斥資數百億美元蓋新廠。業內人士分析，英特爾在德國蓋新廠緩慢的原因可能與該公司業績不佳有關。

英特爾的營業額如今只有競爭對手輝達的一半，今年第一季更是出現虧損。與此同時，輝達的利潤則創新高。由於業績不如預期，英特爾的海外投資計劃趨於保守，今年5月英特爾還以110億美元拋售其愛爾蘭廠49%股份。

報導稱，由於英特爾迄今未宣布馬德堡廠的動工日期，外界認為，這條新生產線已經不可能像最初計劃那樣在2027年前投產。

除了英特爾外，美國半導體廠商Wolfspeed 原計畫在德國西南部薩爾州，投資27.5億歐元蓋新廠，這項計劃也大幅推遲，原因是該公司希望德國政府能夠承諾提供更多的補貼。目前，Wolfspeed與德國政府談判中。

報導認為，Wolfspeed 新廠延宕的原因與英特爾類似，Wolfspeed正面臨業績不佳的問題，其股價在過去一年腰斬，在投資人的壓力下，該公司需要先確保美國本土新廠項目完工，保證股東利益。最新消息傳出，薩爾州工廠最早要到明年夏天才能動工。

德媒稱，台積電德國廠預計幾週內動工，大致符合台積電去年宣佈的時間表。（路透社）

投資逾7千億 台積電德國廠將動工

幸好台積電的德勒斯登廠即將在幾週內動工，大致符合台積電去年宣佈的時間表。報導指出，台積電德國廠斥資200億歐元（約台幣7122億），合資夥伴包括德國本土巨頭博世、英飛凌以及荷蘭半導體企業恩智浦，歐盟以及德國政府補貼投資額的一半。

為確保台積德國場順利在2027年投產，德勒斯登市正耗資2.5億歐元建設工業專用的供水系統，直接從易北河取水過濾，完全獨立於既有的飲用水管網；新的供電系統也將大幅提升當地電網的可靠性。屆時，台積電以及英飛凌等半導體企業都將受益於升級後的基礎設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法