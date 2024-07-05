336萬受益人樂開懷！33檔台股ETF收盤與指數同步創高（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（4日）在台積電登1005元天價，指數大漲350點登23522點新高，台股ETF績效也水漲船高，統計包括00923在內共有33檔收盤價創下新高，也讓33萬60396位受益人投資都賺錢。

4日台股ETF成交量第1名是00878（國泰永續高股息），成交量3.27萬張，其次是00881（國泰台灣5G+）成交量亦有2.39萬張，至於第3名則是0050（元大台灣50）成交量1.26萬張。

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而第4名則為00935（野村臺灣新科技50）成交量9389張，而第5-7名成交量也皆在8000張以上，有00888（永豐台灣ESG）、006208（富邦台50）與00923（群益台ESG低碳50），至於第8到10名成交量皆在5000張以上，分別為00944（野村趨勢動能高息*）、00692（富邦公司治理）與00922（國泰台灣領袖50）。

整體來看，市值型ESG台股ETF表現相對佳，市場法人表示，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

展望台股後市，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

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